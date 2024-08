Qué dijeron las referentes feministas del peronismo tras la denuncia de Fabiola Yañez

“No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos soretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarle a las miles de pibas a las que hace ya tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que, aprendizajes mediante, y sin creer mucho en nadie, volvamos a intentar”, escribió Ofelia Fernández tras conocerse la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández.

Conocida la noticia, se esperaba la palabra de las ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la ex gestión. “Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso; como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia”, tuiteó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta despegándose. En tanto, Ayelén Mazzina, sucesora de Alcorta escribió: “La violencia de género existe. No hay color político. Siempre del lado de las mujeres. Mi solidaridad con Fabiola”.

Casi un calco de las palabras que dejío la extitular de AySA, Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa: “La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima”. Sin mencionar nombres.

“Los y las que caranchean tienen un único interés: que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés”, disparó la senadora Juliana Di Tullio, acusando a otros políticos y periodistas de hipócritas. Y concluyó: “Le creo a ella. Punto”. Su compañera en el bloque de UP, la senadora Anabel Fernández Sagasti sumó: “Siempre, en todos los casos, y sin excepción, le creo a ella”. “Sin importar ideologías, partidos, amistades, nada. Repito, sin excepciones. Ojalá siempre nos crean y se preocupen cuando denunciamos que nos violentan”, escribió en su cuenta de X. Y también llamó “hipócritas” a quienes “desmantelaron todas las políticas públicas y programas de prevención y abordaje de la violencia de género y ahora se indignan”.

“Como dije ayer en una entrevista, las que venimos del movimiento feminista le creemos, respetamos los tiempos y acompañamos a quienes sufren violencia, siempre”, apoyó Julia Strada, diputada de Unión por la Patria (UP). Y finalmente, la parlamentaria del Parlasur y ex titular del INADI, Victoria Donda Pérez, suscribió: “hay que seguir trabajando en erradicar la violencia de género en un mundo de hipócritas que se esconden”. “Seguiremos luchando para construir un país sin machos ni fachos”, sentenció.

por R.N.