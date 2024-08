Luis D'Elía: “A Grabois lo protegen el Vaticano y las mafias"

“Voy a ir a la marcha de San Cayetano a título personal, como lo hago hace varios años”, arrancó Luis D'Elia, Dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, sobre la marcha de hoy por San Cayetano, convocada por la CGT y otros movimientos sociales con los que mostró abiertas diferencias.

“En tiempos de Mauricio Macri, hubo dos clases de dirigentes sociales. Los que pactaron con Macri, como Juan Grabois y Eduardo Belliboni, mientras que los que no pactamos terminamos en la cárcel”, fue tajante sobre los dos referentes que hoy son investigados por la justicia por supuestas derivaciones de fondos de planes sociales con fines políticios.

“Belliboni es el único que va a terminar en cana, porque no tiene ningún tipo de protección", declaró en entrevista radial con Maxi Sardi en El Disparador (Delta 90.3). “A Grabois lo protegen el Vaticano y las mafias que se han desarrollado", agregó. Y concluyó: “La gente más pobre votó a Javier Milei porque odian a estos tipos que los chantajean.”

D'Elia también se refirió al escándalo que rodea al ex presidente Alberto Fernández y aseguró que “el tema de los seguros es un armado contra el peronismo cuando la economía se cae a pedazos”. Y sembró dudas sobre la denuncia de la ex primera dama: “La única pregunta que me hago es por qué Fabiola Yañez no denunció a Alberto Fernández cuando los hechos sucedieron.”

Finalmente, sobre el drama venezolano aseguró que “Nicolás Maduro no es un dictador”, y que “la elección venezolana fue absolutamente transparente”. “La fundación Carter dijo que el sistema venezolano era uno de los mejores del mundo”, destacó.

por R.N.