Cómo fueron los últimos momentos de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos

“Estoy cansada de que me llegue material como este, me quiero separar”, fue el ruego que una y otra vez repetía Fabiola Yáñez a su pareja el año pasado en la Quinta de Olivos, según contó la periodista Sandra Borghi. “Estoy cansada de que lleguen estas fotos, de que me digan que estás con tal”, reclamaba la Primera Dama, mientras que Alberto Fernández le respondía: “Te dije que no hagas caso, te dije que no es así, ¿para qué te enganchas?”.

La periodista de TN, confidente de la pareja del presidente, detalló que el 2023 fue el peor año de la relación y, especialmente, los últimos cuatro meses fueron los más terroríficos en la vida de Fabiola Yáñez. "Estuvo prácticamente secuestrada en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos junto con su pequeño hijo", destacó Borghi.

Tras la denuncia de la ex Primera Dama contra el exmandatario por violencia de género, salieron a la luz las fotos de Yáñez golpeada. En las imágenes que se difundieron en el portal Infobae, la mujer tiene un ojo morado y también moretones en los brazos. Esas fotografías, sacadas frente al espejo por la misma mujer, se enviaron al chat que mantenía con Fernández.

”Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito”, escribió Yáñez reclamándole por el maltrato físico que recibía. “Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito”, describió la ex primera dama y añadió: “No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeás físicamente. No hay explicación”.

“Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”, era la respuesta del titular del Ejecutivo nacional. “Me volvés a golpear. Estás loco”, le reclamó Yañez momentos después. “Me siento mal”, fue la respuesta del dirigente. A su vez, la actriz continuó acusando: “Venís golpeándome hace 3 días seguidos”. “Me cuesta respirar. Por favor, pará. Me siento muy mal”, sostuvo el exmandatario.

La investigación por el escándalo de los seguros fue el inicio de todo lo derivaría después, luego de que la Justicia encontrara chats e imágenes de la Primera Dama con signos de violencia en el celular de la secretaria del expresidente, María Cantero. En el dispositivo de Cantero había cuatro fotos de Yáñez, una con un ojo y parte del maxilar superior muy hinchado y otra con moretones en todo el sector derecho del tronco, las costillas y la axila. Se presume que la misma Yáñez enviaba las imágenes a Cantero para que esté al tanto de lo acontecido.

El magistrado Julian Ercolini abrió el 13 de junio un legajo reservado en la causa y el 26 de ese mismo mes, el tribunal le envió esos datos, de manera reservada, a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia, donde lo analizaron y sugirieron citar a la persona agredida. Una vez de que la información llegase a los medios, Yañez decidió denunciar a Alberto Fernández por violencia de genero y amenazas.El tribunal dispuso la prohibición de la salida del país, la restricción perimetral y el contacto cero del recordado ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner con su expareja.

por R.N.