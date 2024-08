El Cruce de Grabois con Solano y la burla de Marra

“Estuve veinte días sin hablar. Quería diez más. Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene que ser yuta, fiscal, juez y panelista de la conducta de los demás on-demand. Traté de contenerme, en serio, pero no pude conmigo mismo. Una macana. La próxima irá mejor”, fue el primer párrafo del extenso posteo de Juan Grabois en su cuenta de la red social X.

El dirigente social se refirió a la denuncia que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, realizó contra el expresidente Alberto Fernández. “Como todo el mundo me acabo de enterar de que Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández por golpearla. En términos éticos, rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos, rige el principio de inocencia. En términos políticos, rige el NO TE HAGAS EL BOLUDO. Muchas veces la necesidad de sobreactuar indignaciones tardías es directamente proporcional a las complicidades oportunas”, destacó el líder del Frente Patria Grande.

“Hay algunas exfuncionarias - que le decían en la cara a las compañeras “este ministerio no atiende víctimas” cuando pedían ayuda- que no practicarán el machismo, pero sí un clasismo y una frivolidad repugnante. Tienen la cara de hormigón armado. Gente que nunca hizo nada (gratis) por nadie, pero ni les dio vergüenza ser albertitas antes para usufructuar algún cargo ni les da vergüenza pontificar ahora como si fueran héroes de la patria. Así opera la muy conveniente deconstrucción de cualquier sentido de culpa y responsabilidad. (Desde luego, nada de eso anula la necesidad de instituciones y políticas públicas para las mujeres. Si sos buena leche, cuando algo anda mal, críticas para mejorar no para destruir)”, lanzó Grabois, haciendo referencia, sin nombrarlas, a exfuncionarias del gobierno peronista.

Con letras mayúsculas, el mensaje de Grabois se centró, exclusivamente, en la figura del exmandatario del Frente de Todos. “YO NO ME ENTERÉ HOY DE QUE ALBERTO FERNÁNDEZ ERA ALBERTO FERNÁNDEZ. DE LOS INMORALES USUALMENTE SALEN ACCIONES INMORALES. SI NO ES ESTO, ES OTRA COSA. ALCOYANA ALCOYANA. VOS TAMPOCO TE ENTERASTE HOY COMPAÑERO DIRIGENTE O EXFUNCIONARIO. NO TE HAGAS EL GIL. AL SEÑOR FERNÁNDEZ LO VOTÉ SABIENDO -POCO MÁS, POCO MENOS- QUE NO ERA DIGNO DE LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL ARGENTINA. LO VOLVERÍA A VOTAR PORQUE EN ESE MOMENTO ERA LA MEJOR ALTERNATIVA POSIBLE. NO ERA UN DILEMA MORAL, ERA UNA OPCIÓN POLÍTICA DENTRO DE UN MARCO LIMITADO. ASÍ FUE DURANTE LAS ÚLTIMAS TRES ELECCIONES NACIONALES”, detalló el militante kirchnerista.

El tuit del piquetero, fue respondido por distintos referentes del arco opositor. Dentro de la extrema izquierda, el diputado por CABA por el Partido Obrero, Gabriel Solano, arremetió con dureza contra el referente kirchnerista. “Mira Grabois uno puede equivocarse en política, aunque no hay que abusar. Si te equivocaste con Scioli, con Alberto y con Massa capaz el problema sos vos. Más cuando ahora con el diario del lunes nos decís que lo volverías a hacer”, le planteó el legislador del FIT.

En el otro extremo ideológico, lejísimo del trotskismo, el legislador porteño Ramiro Marra aprovechó tanto el mensaje de Grabois como la respuesta de Solano para ponerle una pizca de pimienta al cruce entre los dos “izquierdistas”. Sin embargo, el libertario eligió darle crédito a uno de los contendientes. “No se peleen que son pocos. Pero igual en esta tiene razón Solano”, fue el comentario irónico del titular del Partido Libertario.

Al igual que Grabois, tras la difusión de los datos que tienen en su poder la Justicia nacional sobre un presunto maltrato que el expresidente Alberto Fernández efectuó sobre su pareja Fabiola Yánez, cuando ambos residían en la Quinta de Olivos, varios referentes del peronismo y el femimismo salieron a pronunciarse sobre el tema. Desde Ofelia Fernandez hasta Malena Galmarini, pasando por Elizabeth Gómez Alcorta y Juliana Di Tullio, apoyaron la denuncia de la ex Primera Dama. Pero el fin de semana fue Mayra Mendoza quien primero apuntaló contra el actual presidente del Partido Justicialista en licencia.

La intendenta de Quimes declaró: “La violencia de género es lamentablemente transversal a todos los sectores, grupos, partidos políticos. Del mismo modo que irresponsablemente festejó el cumpleaños de su esposa, y después la culpó de eso, lo creo posible. Son características típicas de círculos de violencia, esto está estudiado y quienes trabajamos con redes de atención a las violencias de género sabemos que es así”.

por R.N.