La reacción de Alberto Fernández tras la filtración de las fotos de Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández, que atraviesa por estas horas acusaciones de violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez, tiene previsto plantear una defensa pública en una entrevista que brindará este sábado en el diario El País de España.

Tras la filtración de imágenes y chats con Fabiola Yañez, al ex presidente no se lo notaba abatido por la situación: quienes hablaron con él se sorprendieron al escuchar su versión de los hechos. Sigue negando lo que pasó, a pesar de que las fotos evidencian moretones y en las conversaciones donde ella lo acusa de haberla golpeado durante “tres días seguidos”, Fernández no lo niega. La estrategia sigue en pie: planteará que nunca le pegó a su ex pareja.

El ex presidente adelantará también que Yañez estaba bajo tratamiento médico luego de haber sido diagnosticada con trastorno de bipolaridad por la Fundación Ineco de Facundo Manes y que además tenía problemas de alcohol.

Sobre los chats, los representantes legales del ex presidente presentarán en la justicia que él no tiene esa conversaciones que se muestran con ella, porque se le borraron todos los chats de WhatsApp de 2021 y 2022.

El ex presidente está refugiado en su departamento de Puerto Madero donde recibe pocos amigos, como el empresario Enrique “Pepe” Albistur y donde ha llegado a decir que le costaba seguir vivo. Pero que no lo hacía por sus hijos.

Otro punto que está analizando llevar a la Justicia es la resolución del tema económico en su vínculo con Yañez, porque hasta que se desató este escándalo, Fernández tenía una cuenta en el Banco Santander de España que la había abierto para cobrar sus honorarios por las clases que dictaría en aquel país y esos ingresos iban a estar destinados a la manutención de su hijo Francisco y su ex pareja, algo que tras este escándalo quedaría suspendido porque quedó inhibido de salir del país.