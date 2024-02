Guillermo Francos le contestó a CFK: “Se afilió al club del helicóptero”

El documento de 33 páginas que publicó en sus redes sociales la expresidenta Cristina Kirchner, resonó en las principales figuras de la administración de Javier Milei. En el escrito, la exmandataria criticó al oficialismo por el manejo de la deuda, la gestión con el FMI, la inflación y el ajuste fiscal.

En el paper “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”, la dirigente de Unión por la Patria analizó las crisis de deuda que el país afrontó en los últimos 40 años, tomando como punto de partida el gobierno de Raúl Alfonsín y los efectos en la economía que dejó la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Un dato curioso, en el inicio del escrito se puede leer una cita a Juan Bautista Alberdi, prócer elogiado infinidad de veces por el presidente Javier Milei.

“Argentina está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso”, detalló la exvicepresidenta y agregó: “Las medidas adoptadas por el gobierno que se inició el 10 de diciembre de 2023, lejos de evitarlo, podrían acelerar este proceso”.

Según la expresidenta, la dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar un país con inclusión social. Pero, probablemente, el dardo más contundente para el oficialismo, por parte de la viuda de Néstor Kirchner, fue la siguiente advertencia: “Los que obtuvieron fuerza propia, que los insuflaron de aires fundacionales, no pudieron terminar sus mandatos cuando no lograron darle a la sociedad la calidad de vida que los argentinos demandan”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, en una entrevista radial por Radio Mitre con el periodista Eduardo Feinmann, respondió: “Es indignante que después del desastre que han hecho ahora salgan a hablar”. “Se siente con derecho a expresar su crítica y opinión sin dar más de dos meses a Milei y de haber puesto todos los palos en la rueda para que no se pueda gobernar”, señaló el funcionario y remató: “Se afilió al club del helicóptero”.

Por supuesto, Francos no fue el único dirigente político que critico a la exmandataria. “Los adversarios de los argentinos son la hipocresía y el cinismo. Cristina Kirchner, que eligió por Twitter al peor presidente de la democracia, sigue a la CGT y va sobre el presidente Milei que recién comienza su mandato. Lo único que les importa es estar en el poder, los argentinos no le importamos”, escribió Hernán Lombardi del PRO en su cuenta de X.

Por su parte, José Luis Espert también respondió a la expresidenta. “De la nueva aparición académica de la bruta de Cristina Kirchner, impacta lo que dice en página 21 de su “paper”: la inflación NO es un fenómeno ni fiscal, ni monetario… Parece que un Nobel de Economía (1976), la experiencia mundial y la de la Argentina, no le alcanzan. Bruta”, destacó el legislador de Avanza Libertad.

"No puede con su genio, @CFKArgentina. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse en la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este desastre, incluso con ustedes molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio", sostuvo Patricia Bullrich y añadió: "Pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas".

Por último, el ministro de Economía, Luis Caputo, formo parte de las reacciones ante el documento compartido por la dirigente peronista. “Señora, nunca es tarde para aprender un concepto económico muy básico y que lamentablemente usted siempre ignoró: Deuda solo se toma cuando hay déficit fiscal. Todo el déficit fiscal de los últimos 16 años lo generó usted en sus 12 años de gobierno. 8 como presidente y 4 como vicepresidente. @mauriciomacri logró reducir ese déficit durante su mandato y @JMilei directamente lo eliminó en un mes. Es decir, toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas”.

Sin embargo, Cristina Fernández de Kirchner no se quedó callada. De todos los funcionarios del oficialismo que replicaron su escrito, la líder de Unión por la Patria eligió al titular de la cartera económica para lanzar, hasta el momento, su último tuit: “Buen día, señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país, con este Poder Judicial, usted puede volver a ser funcionario público”.

por R.N.