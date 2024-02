“Él pelotudeando”: la acusación de Maslatón a Milei por el viaje a Israel y Roma

El ex militante de La Libertad Avanza y abogado liberal, Carlos Maslatón, apuntó contra el presidente de la Nación por su decisión de viajar al exterior, en medio del caluroso debate del fallido proyecto denominado ley ómnibus en la Cámara de Diputados. El analista de mercados financieros fue incisivo en un posteo contra su ex aliado.

“¿Saben por qué se fue de viaje Milei? Creyó que ya tenía toda arreglada la Ómnibus y que entonces se podía ir a jetonear a Roma y a Jerusalén. ¿Pero saben por qué? El tipo aún no sabe que la “aprobación en general” es una mera habilitación parlamentaria para la “votación en particular”, explicó Maslatón.

Pero no todo termino allí. El ex referente de la UCeDe, en la década del 80, agregó al posteo un recuerdo de los años en que Javier Milei era diputado nacional. “Y parece que tiene trabas mentales para entenderlo, ya le pasó siendo diputado, se votaba en general y él se rajaba del recinto. Después se tachaban o se aprobaban en particular cosas no previstas y él pelotudeando afuera del Congreso”, destacó el abogado con cierta picardía.

La inquina entre Carlos Maslatón y Javier Milei viene de hace algunos años. Hace unos meses, el letrado dio a conocer un roce que tuvo en el pasado con el actual presidente. “No voy a dar detalles ahora, pero yo estaba en un programa televisivo y parece que, por presión de Milei, por la posibilidad de que sea presidente, me dijeron ‘tenés que estar afuera’. Me dijeron que no podía estar más”, había revelado Maslatón en el programa Opinión Pública por El Nueve y añadió: “No tengo más diálogo con Milei, es fascista. No es liberal, es una persona absolutamente fascista y antidemocrática”.