Guillermo Francos: “Yo no estaba en la técnica parlamentaria”

“Yo no estaba en la técnica parlamentaria", reconoció el ministro del Interior, Guillermo Francos, y subrayó que el gobierno va a “analizar si se continúa con el tratamiento”. Fue la reflexión que el funcionario, finalmente, dio a conocer, tras pasar un mal momento en una entrevista realizada por Eduardo Feinmann y Pablo Rossi en La Nación +.

En el reportaje, los periodistas le consultaron a Francos sobre las consecuencias normativas al volver a comisión el proyecto denominado Ley Ómnibus. En ese aspecto, el ministro intentó argumentar que la aprobación, en general, de la ley seguía vigente pese a la decisión del gobierno de volver a enviar a comisión el proyecto.“El tratamiento en particular pasó a comisión por propuesta de nuestro bloque. Entendemos que no tiene lógica aprobar en general una ley y luego rechazar los artículos que le dan los instrumento al Ejecutivo”, explicó Francos.

Sin embargo, Feinmann señaló al funcionario que el artículo 155 dice lo contrario. En la misma entrevista, se leyó la norma que establece: “Un proyecto que después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario si no hubiese recibido sanción alguna”. Lo que incomodó al referente del gobierno libertario.

Mas tarde, Francos declaró a los medios: “Si el presidente tiene que recurrir a consultas populares, lo va a hacer”, y aseguró que Javier Milei “utilizará todos los medios” para gobernar y advirtió que no se descarta convocar a un plebiscito. "Me siento decepcionado con que la política no se hace eco de lo que votó el pueblo argentino, que votó un cambio y la política no lo convalidad. Esta es la disputa me parece. Cuando Milei cuestiona a la dirigencia política lo hace por esto. El presidente va a avanzar con los elementos que tiene y llegará hasta donde pueda llegar constitucionalmente", finalizó el funcionario.