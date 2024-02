En Israel, Milei siguió activo en redes: sus interacciones

A casi 13 mil kilómetros de distancia de Argentina, en su primera escala de la gira internacional, Javier Milei siguió atento a su celular y, desde allí, a Twiiter. El Presidente tuvo más de una docena de interacciones en redes.

Muchos de los “likes” los dedicó a fotos, videos y parte de la cobertura mediática sobre su llegada al Muro de los Lamentos. “Furor por Milei en Israel. Lo reciben como un rockstar. Nunca se vió algo igual”, escribió el usuario Jubasado y recibió la aprobación del Presidente.

Pero la gira presidencial no fue el único tema que le interesó a Milei: felicitó una columna del periodista Antonio Laje contra el peso argentino, replicó la aprobación de Diputados de la delegación de facultades extraordinarias y le dio me gusta a un mensaje de @Trumperizar que decía: “El último Tweet de Piñera fue para felicitar a Milei que ganó las elecciones”. El ex presidente chileno había fallecido horas antes tras caerse el avión en el que iba.

Envalentonado por el recibimiento, el Presidente también retuiteó varios mensajes que lo sindicaban como “nuevo líder del mundo libre”.

Milei permanecerá en Israel hasta el sábado, cuando arribará a Italia, para un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco.