Emilio Pérsico: "La clase política piensa en cómo pescar dentro de la economía registrada"

"La clase política piensa en la reforma, en cómo pescar dentro de la economía registrada, pero a la no registrada la dejan funcionar sin ningún tipo de regulación. Eso es la causa principal de la pobreza y por la que ganó Milei", reflexionó Emilio Pérsico. El dirigente del Movimiento Evita se despega de la gestión de Sergio Massa y Alberto Fernández tras la derrota de Unión por la Patria. Y marca un lema que se parece al "no la ven" de Milei: "no nos ven"

"Hay una frase que acuñamos, y es que nos escuchan, pero no nos ven. Para la política no existe ese fenómeno y hace falta una autocritica", sostuvo Pérsico en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), remarcando que a pesar del peso que tuvo en el anterior gobierno, siendo su espacio uno de los principales beneficiados por la ayuda social, no fue escuchado.

A diferencia de los sindicatos, que tuvieron mejor llegada con el ex candidato a presidente de Unión por la Patria, espacio que hoy aparece sin líderes claros. "Estamos en una situación difícil en la política. Javier Milei es producto de los errores de la política. Hemos tenido gobiernos de distintos signos políticos y no hemos podido resolver los problemas de fondo", marcó Pérsico, que no encuentra hoy interlocutores en la nueva gestión.

"Sandra Petovello dijo que quería reunirse con los compañeros que tuvieran hambre, pero en vez de hacer eso, decidió ir a una reunión con intermediarios. Se ve que elige a pocos intermediarios porque le da plata de forma indiscriminada a una organización. Habían 4 programa de alimentos y este gobierno los anuló todos, están inoperantes", criticó.

"Es difícil explicar por qué un gobierno hace un ajuste de esta magnitud y suspende un derecho que ya existía. Creo que es por impericia de no conocer el Estado y no saber dónde están los botones. Todos los que formamos parte de UTEP junto a Cáritas hemos pedido reuniones con Petovello, y suspendió dos veces cuando supo que íbamos a ir con Cáritas", remarcó.



por R.N.