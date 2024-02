Vídeo: el mega operativo de seguridad que rodeó a Karina Milei para viajar a Israel

Las imágenes llaman la atención. No sólo porque jamás un Secretario General de la Presidencia se movió con custodia, sino por lo que contrasta el relato contra la realidad. Es que mientras que el Gobierno, y Javier Milei en particular, hace una oda al ajuste (que viene aplicando con extrema severidad), puertas para adentro parecería no coincidir con la realidad. Es el caso, por ejemplo, de su propia hermana. Karina, “El Jefe”, se mueve siempre con una exagerada custodia oficial.

El video, al que accedió NOTICIAS, es de los minutos previos al viaje a Israel. La custodia la pasa a buscar por su departamento en Vicente López (edificio en el que también viven los padres del Presidente, al que él se mudó en plena pandemia y en el que vivió hasta finales del 2021). Y lo que se ve llama mucho la atención: al menos tres camionetas oficiales, y por lo menos cinco custodios. Los tres que se ven en el viejo cargandole las valijas, más por lo menos dos más que están manejando los otros dos autos. ¿Cuánto le costará al Estado operativo de esta magnitud?

De cualquier manera, no es nada nuevo. El sábado 27 de enero la hermana de Milei se fue a ver el recital de Ulises Bueno en Geba. Las imágenes se viralizaron, y ahí también se podía ver cómo la rodeaban cuatro custodios. De nuevo, al menos cuatro custodios, porque es de suponer que afuera la esperaban autos oficiales con sendos choferes. También ocurrió algo similiar el jueves 25 de enero. Ahí la Secretaria General de Presidencia salió de la Casa Rosada a saludar a algunas personas, y hasta firmó una camiseta de Chacarita. En el video se ven al menos seis custodios. No debe ser barato.

Rodeada de agentes de seguridad que se pagan "con la tuya contribuyente", Karina Milei baila en el recital de Ulises Bueno.

No tendría nada de malo si no fuera porque su gobierno está destrozando la vida de la gente con ajustes y quita de subsidios. Son nefastos.