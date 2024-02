Milei responsabilizó a la casta por la caída de los bonos

La Cámara de Diputados debatió la tarde de ayer, artículo por artículo, la ley ómnibus. Tras la jornada maratónica de más de 30 horas que había desembocado en la aprobación del dictamen en sus términos generales, le siguió un debate tenso en los puntos particulares. Pero, una serie de rechazos a diversos incisos claves para el oficialismo causaron que los diputados de La Libertad Avanza solicitaran regresar el proyecto a comisiones.

Durante el receso, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a su despacho a Oscar Zago, junto con los presidentes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, de la UCR, Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Cambio Federal, Miguel Pichetto, dejando fuera de la discusión al representante de Unión por la Patria, Germán Martínez. En ese momento, el oficialismo y los bloques opositores “dialoguistas” decidieron ponerle fin al debate y enviar nuevamente el proyecto a las comisiones.

Según los especialistas parlamentarios, es la primera vez en la historia de la Cámara Baja que un texto aprobado en general vuelve a foja cero. El jefe del bloque de Diputados de LLA, Oscar Zago, consideró que “no es ninguna derrota ni un paso atrás” sino que “es una vuelta a comisión para seguirlo tratando”. Sin embargo, el titular del poder Ejecutivo estalló en su cuenta de X y apuntó contra “la casta”.

“Anoche la casta festejó... Hoy los argentinos de bien sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por vivir de lo ajeno… son muy parecidos a las bestias que festejaron el default en 2001/2… La Ley de Bases les sacó la careta a los delincuentes que arruinan al País”, posteó el presidente de la Nación, Javier Milei, en su cuenta de X.

Acompañado a su posteó, el líder libertario señaló los nuevos indicadores de mercado de bonos nacionales, que tuvieron una notable baja. Reposteando un cuadro compartido por el periodista Julián Yusovitch, que describe como bajaron las cotizaciones de los bonos y una serie de premisas, el mandatario subrayó las consecuencias del fallido ejercicio parlamentario.

“La deuda cae hasta 1,7% en la apertura. El Gobierno debe moverse rápido para dar una nueva señal de confianza para reanimar expectativas. El Gobierno no debería entrar en batallas que va a perder al no tener los números en el Congreso. El Gobierno deberá limitar el impacto, si no, los riesgos de corrida y de aceleración nominal están a la vuelta de la esquina”, detalló el periodista del Cronista.