El proceso de reconstrucción que intenta Horacio Rodríguez Larreta

El jueves 1, Horacio Rodríguez Larreta viajó a Rosario. Estuvo con el intendente Pablo Javkin y luego participó de una reunión de gabinete comandada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Fue a transmitirles su experiencia en gestión, como había hecho días antes en Mendoza. El ex jefe de Gobierno porteño busca su proceso de reconstrucción con los gobernadores que lo acompañaron durante la fallida campaña presidencial del 2023. Intentará volver a hacer crecer su músculo político desde el llano y con la anuencia de Pullaro, Claudio Poggi, Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo.

Si bien no participó activamente del debate por la ley Ómnibus, decidió intervenir cuando el proyecto de Javier Milei volvió a comisiones: "Viva el consenso, carjo!" tuietó. Y completó: “Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan 3 cosas, igualmente importantes: ideas claras, consensos y gestión”.

Mientras tanto, el ex alcalde porteño rearma su fundación. Y aunque todavía no está formalmente constituida, ya trabaja allí con una mesa chica conformada por su hermano Augusto y los diputados Silvia Lospennato y Álvaro González, entre otros.

En ese equipo analizan la peligrosidad de la jugada de Mauricio Macri de acercar al PRO a la gestión de Javier Milei, de la que Larreta es crítico. Por eso, también, decidieron no involucrarse en el proceso eleccionario que viene en el partido. No le presentarán lista para facilitarle al ex presidente la asunción al cargo en marzo. Pero seguirán protestando porque perciben que está aislando a su espacio. El camino elegido fue el de afianzar lazos con los ex aliados, sobre todo con dirigentes radicales.