Luis D’Elía: “Alberto merecería ir en cana, hay que caerle con todo”

“Alberto siempre era medio mal llevado y maltratador. Néstor Kirchner siempre lo tuvo a Alberto en las antípodas”, advierte Luis D’Elía, dirigente de Dirigente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. “Se viene de nuevo el ‘que se vayan todos’. Y Alberto merecería ir en cana, hay que caerle con todo”, agrega.

“Alberto Fernández me llamó el domingo para explicarme que nunca le pegó a Fabiola Yáñez. Yo le creí hasta que vi esas fotos", cuenta D’Elía sobre la charla que disparó luego su enojo con el ex presidente. Y que motivó su tuit: "Si tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza", escribió en X.

“Me sentí traicionado y estafado, más en lo humano que en lo político”, explicó D’Elía a posteriori. Y pidió disculpas por su explosión tuitera: “Me equivoqué cuando escribí ese tuit porque el tiro ya se lo pegó, con cada golpe que le dio a Fabiola”. “Nunca se va a pegar un tiro porque para eso tiene que tener dignidad”, siguió.

A su vez, cargó contra la publicación de la ex presidenta: “No me gusto el tuit de Cristina Kirchner. No se hizo cargo de nada porque ella puso a Alberto como candidato, contra la opinión de todos los compañeros.” “Cristina es sectaria y soberbia, la única relación que acepta con los compañeros es de obediencia”, concluyó en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.