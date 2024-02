Guillermo Moreno contra CFK por su paper “ridículo”

"Qué necesidad tenía de hablar de economía. Escúchame, Brancatelli. Es como que si yo te quisiera enseñar a vos comunicación. No sabe de economía, para qué habla de lo que no sabe, con esos cuadros ridículos que mostró. Innecesario. Demostró que no sabe nada, ni ella ni el que los hizo”, declaró el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en diálogo con el periodista Diego Brancatelli.

“Nadie la obliga a Cristina de saber economía. No tiene que hablar de lo que no sabe. Es un error garrafal”, insistió el dirigente de la agrupación política Principios y Valores y, ante una repregunta de Brancatelli, añadió: “Eso es una estupidez. Pero eso es no entender cómo funciona la economía. Pero en qué cabeza cabe lo que te acabo de decir".

El miércoles, la expresidenta publicó un paper de 33 páginas que incluye, además de fuertes críticas a las medidas anunciadas por el gobierno nacional, diversas ideas de cómo debería abordar el país los tiempos que vienen. En el documento, compartido en la cuenta de la dirigente de Unión por la Patria, se incluye definiciones en economía, seguridad, educación y salud.

“Otorgar patente de corso para que Milei y Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable”, describió Kirchner en el paper.

Finalmente, en un aspecto netamente económico, la ex presidenta mencionó: “A diferencia de lo que se afirma habitualmente, en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bimonetaria”.