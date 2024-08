Quiénes son los senadores que votaron su aumento de sueldo

Los senadores nacionales se aseguraron un incremento del 6,5 por ciento en sus dietas, lo que eleva sus ingresos a 9 millones de pesos brutos, que en el neto superarán los ocho millones de pesos. En medio de la crisis económica y tras reiteradas declaraciones del Gobierno Nacional sobre ajustes en el Estado, los miembros de la Cámara Alta acordaron en votación el aumento de sus haberes.

El incremento en las dietas de los senadores se distribuirá en dos tramos: un 3,5% retroactivo al 1 de julio y un 3% adicional a partir del 1 de agosto. Por su parte, en su cuenta personal de la red social X, el presidente Javier Milei descargó contra la maniobra de los parlamentarios en un extenso mensaje intitulado “EL AUMENTO DE SUELDO DEL SENADO ES UNA TRAICIÓN AL PUEBLO ARGENTINO”.

“Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos. En este sentido, expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se había aumento el sueldo a 7 millones de pesos, pero parece que no les alcanza: hoy se aumentaron el sueldo a 9 MILLONES”, destacó el mandatario.

“Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Cobrar 9 millones de pesos en este contexto es más que una burla, es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudio cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra de los argentinos”, disparó Milei.

El troll libertario conocido como Escuela Austriaca de Economía posteo un listado de los senadores que apoyaron el aumento en sus dietas. “Estos fueron los que votaron aumentarse el sueldo a 9 millones de pesos. Los Kirchneristas muy “nacionales y populares” y los aliados del kirchnerismo Lousteau y su bloque”, escribió el usuario llamado Diego Macana Roa.

En la nómina compartida por el internauta libertario aparecen los senadores: Lousteau, Blanco, Valenzuela, Vischi, Kroneberger, Olalla, Zimmermann, Andrada, Bensusan, Corpacci, De Pedro, Di Tullio, Doñate, Larraburu, Duré, López, Sagasti, Giménez, Leavy, Navarro, Uñac, González, Kirchner, Zamora, Mayans, Lewandowski, Linares, López, rejal, Manzur, Mendoza, Moises , Montenegro, Neder, Parrilli, Sapag, Vergara, Rodas, Recalde, Salino, Vigo, Espinola, Kueider, Romero Cristina, Terenzi, Arce, Decut, Carambia, Gadano, Crexell y Silva. La mayoría de los votantes nombrados son pertenecientes al bloque de Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, partidos provinciales y del peronismo no kirchnerista.

Según fuentes internas que se difundió en los medios, la operatoria fue posible por una maniobra que permitió a los senadores engancharse al aumento que por paritaria recibieron los empleados del Congreso. La resolución lleva las firmas de María Laura Izzo, secretaria administrativa del Senado, y Agustín Giustinian, secretario parlamentario, y extiende el mismo beneficio a los diputados, con el aval de Laura Oriolo, secretaria administrativa de Diputados, Diego Molina Gómez, secretario general, y los sectores sindicales correspondientes. En teoría, los legisladores de la Cámara baja no deberián estar enganchado en el incremento de sus dietas.