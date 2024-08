Un libertario condenado por homicidio culposo manejará la ANSES pampeana

Luciano Ortíz, titular del PAMI de La Pampa, confirmó que Nicolás Boschi estará al frente de la dependencia de ANSES en la provincia. Aunque todavía resta la designación oficial del nuevo funcionario nacional, referentes afirmaron que la designación está confirmada. El flamante representante del organismo estatal es secretario provincial de La Libertad Avanza y hace algunos años fue condenado por homicidio culposo.

Nicolás Boschi es Profesor de Educación Física y fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y diez años de inhabilitación para conducir todo tipo de vehículos por protagonizar un vuelco en el que falleció la joven Florencia Yohana Roseo Seguel de tan solo 18 años. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2013 y la víctima fatal iba de acompañante en el vehículo que conducía el imputado.

Según el portal periodístico La Arena de La Pampa, el pasado 20 de junio, la hermana de Florencia, Paula Roseo, dejó un comentario debajo de una foto en la que se lo ve a Boschi acompañado de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante el lanzamiento del armado de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

“Gracias a Dios leí en la nota muchos comentarios, que me dieron, años luz de vida y que le hacen recordar a este tipo lo que realmente es. Asesino de Florencia Roseo. Mi flor más bella, mi hermana, mi ángel, mi todo. No tolero ni verlo sonreír. Su imprudencia al volante alcoholizado nos cambió en solo un segundo nuestra vida para siempre. Hagamos lo que hagamos Flor no va a volver, pero me voy a asegurar de que te recuerden siempre lo que hiciste. Y así será hasta el último día de mi vida”, fue el mensaje de Paula Roseo, que fue levantado por el medio pampeano.

En el juicio abreviado en su contra, realizado en 2017, manifestó que reconocía la existencia del hecho por el cual se lo enjuiciaba, como así la autoría, estando además de acuerdo con la pena acordada. La Justicia lo encontró culpable de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un automotor. Junto a la pena, el juez Andrés Aníbal Olié, le impuso normas de conducta, entre las cuales estaba la de abstenerse a consumir bebidas alcohólicas. En 2021, a pesar de la condena que pesaba en su contra, Boschi ya había recuperado su carnet de conducir por una decisión de la propia justicia local.