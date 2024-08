Mauricio Macri fue al teatro a ver a Moldavsky y este le recordó a Awada que peleaba mucho el precio

“El caballero que está al lado, no sé si lo ubican”, señaló Roberto Moldavsky dirigiendo la videocámara a la fila en el que se encontraba sentado Mauricio Macri, junto con su esposa, Juliana Awada y su cuñado, Daniel Awada. En su obra teatral, el cómico no perdió la oportunidad y arremetió: “Todos los reconocemos, un expresidente que nos dio muchísimas alegrías… en Boca”.

Posterior a la humorada, Moldavsky pidió un fuerte aplauso para el dirigente del PRO, al que definió como un amigo y le agradeció su presencia. “Garpaste la entrada, boludo. No puedo creer. Sos el primer político que paga creo. No, mentira. Gracias por venir”, concluyó el humorista mientras que el exmandatario mantenía su sonrisa.

Previo al acercamiento con Mauricio Macri, Moldavsky aprovechó hacer unas bromas con Juliana Awada, refiriéndose a lo importante de mantener el vínculo económico con su esposo cada mes para evitar escándalos. Una referencia ineludible al caso del expresidente Alberto Fernández con su ex pareja Fabiola Yáñez.

Pero la sorpresa se dio antes que participara la ex pareja presidencial. El comediante eligió como “primer víctima” de sus ocurrencias al empresario textil Daniel Awada. “¿Yo no te vendí algo a vos una vez, Awada? Me compraste gamulanes, te acordás. Hablemos de lo que peleamos el precio y el plazo. Fue terrible”, detalló Moldavsky.

“Yo salí de encontrarme con vos. Llegue a mi casa, abrace a mis hijos y les dije ‘me mantuve con Awada en el precio’. Los pibes lloraban. Nos abrazamos”, recordó el actor, manteniendo el humor y la sorpresa en el público.