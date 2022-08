Diego Luciani le contestó a Alberto Fernández tras su aparición en TN

En la emisión de ayer del progama “A dos voces” (TN) el presidente de la Nación, Alberto Fernández se refirió a ls acusaciones del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las cuales se llevan a cabo en la Causa Vialidad.

Al defender a Cristina de las acusaciones, Fernández pronunció una frase donde comparaba al fiscal Luciani con el fallecido fiscal Alberto Nisman: “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Diego Luciani respondió a NOTICIAS sobre la frase del presidente, cuestionando fuertemente los dichos del mandatario: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”, apuntó el fiscal.

A dos meses de cumplir los 50 años, Diego Luciani se transformó en una figura pública casi de la noche a la mañana con la Causa Vialidad. En su vehemente alegato indicó: “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”. .

En la pantalla del Zoom, la plataforma virtual por la que se realizan las audiencias judiciales, se veían, además de la vice, a Lázaro Báez, Julio de Vido, José López, el primo Carlos Kirchner y Abel Fatala, entre otros acusados de formar parte de la asociación ilícita: “Un sistema de corrupción institucional con la obra pública en la provincia de Santa Cruz”, según lo definió Luciani.

Ese carácter vehemente, que sorprendió a quienes siguieron las primeras audiencias del alegato del fiscal, ya se había dejado ver en anteriores oportunidades. De hecho, en febrero se había cruzado con el Presidente, que declaró como testigo.

Alberto Fernández, quien al momento de los hechos que se investigan era jefe de Gabinete, explicaba el accionar del Ejecutivo, pero sus argumentos no dejaban satisfechos a Luciani, quien le repreguntó en varias oportunidades. “Me parece que usted no me escuchó bien”, le dijo ofuscado el Presidente y Luciani no se quedó atrás: “Lo escuché perfectamente”. Alberto Fernández siguió: “Entonces tiene un problema de comprensión”. “No me falte el respeto, doctor”, lo frenó el fiscal.

El expediente fue consumiendo el día a día del despacho de Luciani. De los trece miembros que trabajan en su fiscalía, seis se dedicaron en forma exclusiva a esta megacausa. “Los vikingos”, llama el fiscal a ese grupo de jóvenes que trabajan desde hace meses sin horarios. Además, en el último tramo recibió la colaboración del fiscal Sergio Mola, quien ahora expone junto a él los alegatos. Su equipo es, en muchas ocasiones, el último en retirarse de Comodoro Py.

por R.N.