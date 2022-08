Guillermo Moreno contra la vicepresidenta: "Cristina está pérdida"

“No entendí qué quiso hacer Cristina Fernández, no lo llegué a comprender, está perdida en términos geopolíticos porque piensa que los ganadores son los latinos, y son los nuevos perdedores. Esta pérdida en términos de gestión, tiene que apostar a alguien que no es de su confianza y encima en Adolfo Rubisntein, que podía ser funcionario del gobierno de Mauricio Macri o de Cambiemos. Ella sabrá lo que tiene que hacer, creo que es hora de tranquilizarse y reflexionar el tema más importante, que es el desastre que están haciendo en lo económico”, marcó el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tras la exposición de CFK, acusada en la Causa Vialidad.

“No sé si Cristina Fernández de Kirchner puede ir presa, falta mucho para eso, todavía tiene que haber un doble conformidad que llega a mitad del año que viene, y después queda la apelación a la Corte. En el medio está el tema de los fueros, pero considerando que vaya presa o no, comparando ese hecho con el hambre que atraviesa el pueblo, no es lo más relevante. Hoy hablan del ajuste espantoso que va a hacer Sergio Massa producto del mal diagnóstico que hizo de la economía”, apuntó Moreno nuevamente contra la gestión económica y el flamante superministro.

“Yo digo que tengan mucho cuidado porque la rebelión sin conducción es una anomia. No me molesta la revolución, los peronistas seguimos siendo revolucionarios, pero hablamos de rebelión, doctrina y conducción. Hemos elegido hace muchos años el sistema democratico y yo estoy de acuerdo con eso. Pero veo muchos chicos y algunos adultos que me parecen que no están pensando bien, y se demuestra por cómo gobiernan”, agregó Guillermo Moreno en El Disparador (Delta 90.3).

“Hoy daba el ejemplo de Lula da Silva, que estuvo desordenado unas horas, en las que algunos intrépidos llegaron a hablar del Brasil rojo. Yo dije que lo mejor que podía hacer era entregarse en el estado derecho, y ya le iba a llegar el momento, que es el que está viviendo ahora. Es muy difícil tomar decisiones fuera del estado derecho, queda solo el estado de violencia. Yo lo viví y ahí es el que tiene más poder de fuego. Sino va a haber conducción esto termina en la anomia, que es el peor estadío que puede tener un país”, alertó sobre el aliento a una pueblada que termine desbordada y en violencia.

“Vamos a un desastre, a una depresión económica, hoy empezaron el ajuste. Les falta bajar mucho el consumo para tener balance comercial, el Fondo te puede bancar algún desliz en el mercado de pesos, pero en el mercado de dólares no va a dar ninguno. Y ya van 2 meses con déficit de la balanza comercial”, volvió a poner la mirad sobre la economía y su evolución, que puede deteriorar aun más el entramado social.

“En vez de una asamblea legislativa inventaron esta situación de Sergio Massa como superministro, era más fácil poner un nuevo presidente. Esto termina ahí, hay déficit comercial, la recesión va a ser brutal y a fin de año vamos a estar con depresión económica. Es más fácil que renuncien Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que elijamos otro gobierno. Hay que terminar con querer meter presos a los ex presidentes, no es para cualquiera esto”, concluyó Moreno.

por R.N.