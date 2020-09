Guillermo Moreno: “Alberto compite por tener la mayor caída de PBI del mundo”

“Si no cambia lo que está haciendo va a fracasar rotundamente y no le queda mucho tiempo”, arrancó Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio Interior del 2006 al 2013, cuando dejó el cargo para ser agregado de la embajada argentina en Roma. Crónicamente crítico de la gestión de Alberto Fernández, planea ser candidato a diputado en 2021 en la provincia de Buenos Aires.

“Claramente el presidente tiene que modificar su política económica. Su manera de haber enfocado la economía argentina va al fracaso. Es casi un enfoque radical. Y ninguno de los gobiernos radicales terminó bien ni el del Alfonsín no el de De la Rúa”, siguió Moreno, en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).

“Más allá de la producción agropecuaria es obvio que esto así no puede salir adelante. Está llevando a la quiebra a las empresas, ya veníamos de un proceso complicado durante el macrismo, y Alberto Fernández los agravó. Estamos compitiendo para ser el país número uno en caída PBI. Decime qué economía del mundo viene cayendo a un ritmo del 15% anual”, remarcó.

“No haber país en el mundo que hay que haya destruido su economía en un 15%. Si este país no va los equilibrios macroeconómicos no tiene solución. Pensar que la soja va a recuperar es una tontería. La economía argentina crece cuando vos ordenás la macro y tenés un vigoroso mercado interno. Eso no está pasando”, agregó Moreno.

“Yo la verdad no los entiendo. Yo creo que es la cabeza del presidente. Tiene un desorden conceptual importante. Se vio con la toma de tierras, nunca sabes cuál es la posición del presidente. Y esto no tiene nada que ver con el tironeo con Cristina. ¿Vos crees que Cristina lo obliga a estar 3 horas en C5N hablando las cosas que habló”, se burló el ex Secretario de Comercio, haciendo referencia a la experiencia astrológica del presidente y su Carta Astral.

“Yo voy encabezar una lista en Buenos Aires profundamente doctrinaria. Hay que decir que el fracaso de Alberto Fernández no es un fracaso del peronismo. Él dijo que era socialdemócrata, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque si ahora fracasa Alberto y fracasa el peronismo, ¿qué queda entonces, el Partido Obrero?. No, fracasa del solito. Y Cristina se sabrá defender también”, cerró Moreno.

por R.N.