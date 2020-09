Julio Bárbaro sobre Alberto Fernández: "No puede decir que la culpa es de Macri, ¡ya está!”

“Esto no es un golpe. Cuando tenés polícías que ganan $40 la hora, con ese dato vos ya te das cuenta que están armando conspiraciones sobre el hambre de una parte de la sociedad. Es demencia. A ningún país del mundo se le ocurre insultar al que lo defiende, y acá lo hacemos. La inflación nos comió a todos. Lo que hay que tratar de hacer es calmar, pero hacen lo opuesto. No podemos seguir rompiendo la sociedad de pedacitos, se enojaba Julio Bárbaro en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), tras la conferencia de prensa de ayer del presidente Alberto Fernández, donde cargó contra las protestas policiales que rodearon la Quinta Olivos.

“Así la pacificación no va a llegar nunca. Si Alberto Fernández quiere seguir siendo combativo sabe que es el fracaso. Estamos en una postguerra, frente a eso hay que pacificar. No puede decir que la culpa es de Macri. Ya está”, remarcó Bárbaro, enojado con la visión de un sector del oficialismo, que en su mirada, atrasa.

“El lunes se festejó el día del montonero, y firmó un tipo que es embajador, Rafael Bielsa... Si vos sos funcionario no podés firmar semejante agravio a un pedazo grande de la sociedad. Muchos fueron mis amigos, pero fracasaron, fueron dementes. En Uruguay hicieron autocrítica y acá siguen diciendo la misma estupidez”, apuntó contra Bielsa, hoy embajador argentino en Chile.

“Es la reivindicación del fracaso. Fracasaron en los '70 y vuelven a fracasar ahora. El progresismo no representa al votante. Pones en la foto a Perón y después lo mandas a Heller. No se puede dirigir el país leyendo Página 12, ¿vos viste alguna vez a los obreros leyendo Página 12?. Es la provocación del marxismo de los ricos. Y no hay cosa más nefasta que un marxista rico. Si sos rico asumí que sos conservador. Dejale la izquierda al pobre. Son de izquierda porque reivindican a los montoneros pero venden YPF. Néstor participó en la privatización de YPF (en 1992). Es una cosa para el psiquiatra”, cerró Bárbaro.

por R.N.