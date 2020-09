Duhalde: "los policías no son enemigos, son gente que vive una situación difícil"

“Lo que yo dije después me arrepentí de haberlo dicho. Esto que está pasando no tiene nada que ver con eso. Yo viví el golpe del '76, mi familia salvó la vida gracias al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, remarcó Eduardo Duhalde.

“Estamos en esto por no darnos cuenta de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Lamentablemente no funciona eso. Es una mentira. Cuando Alfonsín ganó como presidente la elección tuvo el coraje de convocar a la unidad nacional. Días antes de qué saliera el juicio a las Juicio a las Juntas, que sabíamos que era condenatorio, volvió a llamarnos. Sabes con quién firmó la única carta de convergencia, con un intendente con el intendente de Lomas de Zamora”, siguió Duhalde en referencia a sí mismo.

“La dirigencia no entiende que debe juntarse. Es demasiado el drama de la Argentina para no estar juntos, para echarle la culpa al otro permanentemente. Es una cosa de chicos. Argentina realmente podría ser un vergel lo estamos convirtiendo en un basural”, remarcó sobre la disputa que se generó en torno al reclamo policial por aumentos, donde un sector de la oposición trató de sacare ventaja política y el oficialismo acusó a coro a la ex gestión provincial y nacional de la pérdida de salario en la fuerza.

“Tenemos que empezar a dar el ejemplo desde la política. Hay que bajarse el sueldo. Eso lo hablé con el presidente hoy, lo han hecho algunos países, él me dice que no, que es un símbolo, pero la política realmente se nutre símbolos”, contó Duhalde, que marcó el que para él debería ser el camino de la negociación entre Alberto Fernández y la policía. “Primero que todo el presidente tiene que salir de la Quinta de Olivos y hablar con la policía. La policía no le va hacer nada. Y pedirles que armen una comisión. Y pagar”, señaló Duhalde hoy en diálogo con América.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999, y presidente desde enero de 2002 a mayo de 2003, insiste con que la estrategia ha sido la equivocada, acusando de golpistas a los policías. “Los policías no son enemigos, son gente que está reclamando porque vive una situación tremendamente difícil por la pandemia. Uno ve lo que hace la policía, los enfermeros y médicos durante la pandemia, y están ganando un sueldo irrisorio”, remarcó Duhalde, que insiste con que “el tema ya excedió Axel Kicillof porque están en la puerta de Olivos”.

por R.N.