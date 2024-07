Cristóbal López petrolero: quiere quedarse yacimientos de YPF y busca desembarcar en Venezuela

El 8 de mayo de 2023 Cristóbal López se reunió en Caracas con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, para contarle sus intenciones de invertir en áreas petroleras de aquel país. En esa reunión estuvo su socio Ignacio González Pedroso, en la empresa Clear Petroleum. En lo formal, los socios de Pedroso son los hijos de López, Emiliano y Nazareno, pero cuando se trata de reuniones importantes, como la que se hizo en Venezuela, es el propio Cristóbal quien asiste a esos encuentros.

Ahora, López y Pedroso comenzaron a analizar las áreas maduras que puso a la venta YPF. Este plan de desprendimiento de activos es conocido en el sector petrolero como Proyecto Andes y se trata de pozos petroleros ubicados en 5 provincias: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

Clear Petroleum es una empresa de servicios petroleros, con un amplia experiencia en Chubut, que tiene como clientes a las principales compañías petroleras y ahora López y su socio Pedroso quieren pasar del otro lado del mostrador para ser ellos los que extraigan el petróleo. Un punto relevante de este nuevo camino que está recorriendo López es que esta compañía es una inversión personal por fuera del Grupo Indalo. Esto es importante porque al mismo tiempo, Cristóbal también participa de la licitación a través de Pilgrim Energy, que sí es parte de Indalo, donde su principal socio es Fabián De Sousa.

En YPF no entienden muy bien si Cristóbal López está corriendo esta carrera con dos caballos o si está compitiendo contra su socio De Sousa. Una novedad respecto de esto es que hasta noviembre del año pasado Pedroso también era presidente de Pilgrim Energy, pero renunció. No sería la primera vez que De Sousa se pelea con los socios que tiene Cristóbal en otros negocios.

Las conversaciones todavía están abiertas, sobre todo si se mira Neuquén, donde YPF tiene previsto vender 7 áreas petroleras. En esa provincia, uno de los actores más importantes es Claudio Urcera, un empresario local especializado en servicios petroleros y con estrecha relación con el sindicato de trabajadores petroleros que antes dirigía el fallecido gremialista Guillermo Pereyra y que desde hace pocos años comanda Marcelo Rucci. Urcera tuvo un ascenso meteórico en su nivel de vida. Su padre Ernesto “Catito” Urcera fue intendente de San Antonio, Río Negro. Él no tuvo suerte en los negocios en su pueblo, por lo que decidió emigrar a Neuquén donde le fue mucho mejor. Hoy su hijo, Manuel Urcera –nieto de “Catito”– es un conocido corredor de Turismo Carretera y en la actualidad está casado con la modelo Nicole Neumann.

Claudio Urcera es amigo de Marcelo Figoli, el dueño de Fenix Entertainment Group y Alpha Media, que a principios del 2023 compró el Canal 7 de Neuquén con la intención de poner un pie en Vaca Muerta. Urcera y Figoli tuvieron conversaciones con Cristóbal López para analizar la posibilidad de formar un consorcio para comprar algunas áreas maduras de YPF en Neuquén. Entrar con Urcera al negocio petrolero en Neuquén le facilitaría mucho la operación a López porque el suegro de Nicole Neumann es un jugador importante en la región con mucho diálogo con los gobernadores Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro. Tiene llegada al sindicato y además, y lo más importante, es el principal impulsor de la ley de “compre neuquino” que obliga a las empresas petroleras a contratar pymes locales si quieren invertir en Vaca Muerta. Incluso cualquier nueva empresa de servicios petroleros que busque desembarcar en Neuquén, sabe que para que todo fluya, tiene que hablar con Urcera. Una suerte de patrón de Vaca Muerta.

Las provincias en las que López tiene mayor interés son Chubut, porque su empresa tiene operación en esa zona y Río Negro y Neuquén por el potencial de Vaca Muerta. En Chubut, YPF tiene en venta 5 áreas y en Río Negro 2, además de las 7 de Neuquén ya mencionadas. A esto se le suma 14 áreas en Mendoza y 2 en Tierra del Fuego. En Santa Cruz también hay áreas maduras que podrían ponerse en venta, pero sucede que allí el gobernador Claudio Vidal tiene otros planes. Prefiere que YPF se las devuelva a la provincia y que ellos decidan qué hacer. Sucede que Vidal tiene Fomicruz SE, la empresa estatal de minería que pretende administrar las áreas maduras. La discusión gira alrededor de las exigencias del contrato porque YPF, al finalizar el plazo de explotación, debería hacer trabajos de remediación ambiental que podrían resultar costosísimos.

Una discusión similar sucede en todas las provincias. Las concesiones de áreas maduras que tiene YPF están por vencer, pero todavía dan petróleo, por lo que el nuevo empresario, al mismo tiempo que compra la operación, debería garantizarse con el gobernador que podrá extender el contrato porque los recursos naturales pertenecen a las provincias. Todos los actores asumen que al conservar las fuentes de trabajo, garantizar el pago de los impuestos y generar regalías, no habrá mayores inconvenientes en cambiar al operador petrolero.

El presidente de YPF Horacio Marín contrató al Banco Santander para llevar adelante la operación. De parte del banco las personas encargadas del proceso son Eugenia Fernández Pouchan, Roberto Castellino, Juan Gil Zuluaga y Augusto Ramos.

Las áreas maduras de YPF, en la jerga petrolera son llamadas clusters y en ese universo el cluster que más barriles por día da es el llamado Mendoza Norte que tiene una producción de 11.725 barriles por día, según los informado por YPF a febrero de este año. El cluster con menos barriles diarios está en Chubut y comprende tres campos: El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga. Aquí la producción es de 416 barriles por día.

En materia de gas, el cluster más productivo está en Tierra del Fuego, conocido como Magallanes. Allí la producción de gas es de 1.131 km3 por día. El más flojo es el cluster Llancanelo en Mendoza, con 2 km3 por día.

La venta de las áreas maduras de YPF abrió la posibilidad a que personas interesadas en dar el salto y convertirse en empresarios petroleros puedan hacerlo. En esta competencia también está Pecom, la histórica empresa del Grupo Pérez Companc que en el pasado tenía áreas petroleras y que en 2002 vendió sus activos a Petrobras. Esta oportunidad podría también convertirse en el regreso de Pecom como un actor de la industria petrolera. Por otro lado también se podría sumar un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Se trata de Javier Iguacel, que el 26 de junio –hace menos de un mes– creó la empresa Bentia Energy con la que también pretende quedarse con pozos petroleros. Iguacel sumó como socios a Lucas Logaldo, ex No 2 suyo en la Secretaría de Energía y a Lisandro Garmendia, presidente de una empresa de logística para la industria petrolera.

Con la explosión de Vaca Muerta y en el Gobierno de Javier Milei, Cristóbal López, Marcelo Figoli, Claudio Urcera o Javier Iguacel podrían sumarse al ecosistema de los productores petroleros de la Argentina.