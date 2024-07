AMIA 30 años: qué dijeron los principales referentes políticos  

“Hoy se cumplen 30 años del atentado contra la AMIA, un brutal ataque terrorista contra el centro comunitario judío de Buenos Aires, Argentina, llevado a cabo por terroristas de Hezbolá respaldados por Irán y que se cobró la vida de 85 personas inocentes e hirió a cientos más”, recordó Isaac Herzog en su cuenta personal de la red social X.

A continuación, el presidente del Estado de Israel expresó: “Ahora, al igual que entonces, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad judía y todo el pueblo argentino, y compartimos el llamado a la justicia para las víctimas y sus familias, y al enjuiciamiento de los responsables del ataque. Envío mi más sincero agradecimiento al presidente Javier Milei de Argentina por liderar la conmemoración de este terrible crimen”.



Además del mandatario argentino, Herzog agradeció al presidente Luis Lacalle Pou de Uruguay y Santiago Peña de Paraguay por “unirse y enviar un mensaje claro e importante en su región y el mundo”. “Gracias por solidarizarse con el pueblo israelí mientras nos seguimos enfrentando a la amenaza del terrorismo y el odio”, concluyó el dirigente del Estado judío.

A 30 años del atentado contra la AMIA, los recuerdos de los familiares de las víctimas y de la sociedad argentina persiste en la memoria colectiva. “Una vez más, la construcción de la memoria colectiva es nuestra mayor herramienta contra el olvido y la impunidad, por las 85 víctimas fatales y los más de 300 heridos. Cada palabra y cada melodía fortalece nuestra lucha, porque alzar la voz es un acto de resistencia y de amor”, se describió desde el canal de YouTube de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

En el acto del aniversario, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó. Por otro lado, los medios destacaron que fue uno de los encuentros con mayor presencia de funcionarios gubernamentales de alto rango.

La dirigencia política local no estuvo aparte de esta fecha conmemorativa de reflexión y lucha. Los principales referentes nacionales se pronunciaron, en sus redes sociales o presentándose en actos, manifestando la condena a lo ocurrido hace tres décadas y al esclarecimiento total de los hechos y con sus respectivas condenas. Entre lo más destacado fue la presencia del presidente Javier Milei, junto con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en los inicios del acto.



“Acompañé al presidente Javier Milei en el acto conmemorativo del 30° aniversario del atentado a la AMIA. A 30 años de este oscuro hecho que marcó a la Argentina, rendimos homenaje a la memoria de las víctimas y exigimos justicia” declaró Guillermo Francos. El Jefe de Gabinete compartió una imagen del encuentro realizado con la presencia del mandatario nacional.



“Seguimos repudiando el hecho, nos duele. Me parece que es muy importante el juicio en ausencia, lo intentamos en su momento como espacio político y creo que hay un plafón y una oportunidad distinta de que se logre aprobar ese proyecto de ley y repudiar toda forma de antisemitismo y actos terroristas en el mundo”, expresó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio.

A las 9:53 am, hora exacta del estallido de la bomba el 18 de julio de 1994, sonaron las sirenas en la Ciudad para rendir homenaje a quienes perdieron su vida en el salvaje atentado terrorista ocurrido en la calle Pasteur.“La Argentina y la Ciudad son un ámbito de diálogo inter religioso, que son un modelo, pero en el mundo crece el antisemitismo, la violencia y la agresión y creo que es muy importante que quienes gobernamos entendamos que desde nuestro verbo, desde lo que decimos, podemos también generar violencia y no lo debemos hacer”, sostuvo el alcalde porteño.



“30 cumpleaños. 30 aniversarios. 30 Rosh Hashaná. 30 Pésaj. 30 Yom Kippur. 10958 días sin justicia para las 85 personas que asesinaron. 10958 días sin respuestas para las familias, los amigos, la comunidad judía y todos los argentinos. Hoy, como todos los años, la memoria sigue viva y el reclamo por conocer la verdad es más fuerte que nunca. Basta de impunidad”, manifestó el senador Martín Lousteau. El titular de la UCR acompañó sus palabras con una imagen de reclamo.





Del otro lado del espectro, el gobernador cordobés, Martín LLaryora, expresó: “Una sociedad en #democracia no puede avanzar ni crecer sin ejercitar la #memoria. Por eso, a 30 años del atentado terrorista contra la #AMIA, los argentinos seguimos reclamando por el fin de la impunidad y reiteramos el pedido de #verdad y #justicia”. Compartiendo una fotografía de familiares de víctimas, el dirigente justicialista finalizó: “85 vidas se apagaron, hubo cientos de heridos y familias afectadas. Por ellos, por todos los que habitamos este suelo, y por los que vendrán, debemos construir un país sin odios ni violencia”.

A tono con el oficialismo, otro de los firmantes del Pacto de Mayo también se pronunció por el aniversario. "A 30 años del atentado a la AMIA, recordamos con profundo dolor y respeto a las víctimas y acompañamos a sus familiares. Ratificamos nuestro rechazo a todo acto de violencia y terrorismo y renovamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, posteó Gustavo Sáenz, gobernador de Salta en cuenta de la red social X.