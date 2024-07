Milei volvió a insistir con las SAD de cara a la final de la Copa América

"PREGUNTA TÉCNICA. Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC", expresó Javier Milei en su cuenta de la red social X. Un tuit respaldado por los resultados del seleccionado nacional en la Copa América y que se medirá contra el conjunto colombiano en la final que se jugará el domingo 14 de julio a las 21 hs.

Una vez más, el mandatario argentino, compartiendo una imagen de los deportistas y los clubes a los que pertenece, arremetió con la propuesta para transformar a los clubes de fútbol, de asociaciones si fines de lucro, a sociedades anónimas deportivas. Una cruzada que el secretario de Turismo, Ambientes y Deportes del Ministerio del Interior, Daniel Scioli, viene insistiendo a lo largo del año, ni bien asumió como funcionario del gobierno libertario.

Es conocido, en esa discusión, la posición de la AFA al respecto. El titular Claudio "Chiqui" Tapia y, en especial, el tesorero del organismo, Pablo Toviggno, se oponen firmemente la conversión propuesta por el presidente. “Tienen razón el DNU está vigente. Pero lo que no está vigente es la obligatoriedad de la AFA, tenga que aceptar una SAD. Un club podrá ser una SAD, lo que jamás podrá, es siendo SAD, integrar la AFA", expresó la mano derecha de Tapia.

Por otro lado, la respuesta al tuit presidencial se hizo sentir en la redes. "Dibu Independiente/Montiel River/Cuti Belgrano/Licha Newell's/Tagliafico Banfield/De Paul Racing/Enzo River/MacAllister Argentinos/Messi NOB Barsa/Alvarez River/Di María Central/100% formados en sociedades civiles que sacan chicos de la calle TODOS LOS DíAS aunque no sean Messi", respondió Angela Larena. La periodista deportiva posteó los principales nombres del combinado albiceleste que nacieron de los clubes sin fines de lucro.

Por otro lado, el abogado Pablo Serdan mencionó: "Todos se formaron el clubes que son de los socios! Las SAD compran talento generado en nuestros barrios, por nuestra gente. Que poco orgullo por lo nuestro!". En tanto, Nicu Spum, trató de “idiota” al titular del Poder Ejecutivo y agregó “todos esos jugadores se formaron en clubes, en asociaciones civiles, y son la mejor selección del mundo. Obviamente que empresas controladas por petrodólares van a tener más plata para pagarles. Acá en Argentina somos socios, hinchas de nuestros clubes, no clientes”.

Lejos de quedarse callado, el presidente contestó: "Pobrecito...No entiende que es que las SADs sean opcionales... Además, con tu modelo te vas a quedar con una liga de menor nivel ya que los jugadores irán donde la paguen más... Seguí romantizando la pobreza que así verás la destrucción de los clubes y del fútbol argentino...". Y a otro usuario, Milei le detalló: " No debería, ya que no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del País. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, NO ES OBLIGATORIO”.