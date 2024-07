Alberto Fernández escribe sus memorias entre clases de historia y rock nacional

"Es una frase del himno nacional: 'Las Provincias Unidas del Sur y los libres...'", explicó Alberto Fernández a un grupo de jóvenes estudiantes en un video viralizado en redes sociales, y agregó: "Las Provincias Unidas del Sur existieron. Por ejemplo: Uruguay, fue una provincia unida del sur".

"¿Va a venir Lacalle Pou a firmar el Pacto de Mayo?", pregunto el ex presidente a la audiencia. "Ya es hora", contestó uno de los concurrentes, a lo que el dirigente, rápido de reflejos respondió: "No me metas en problemas". El ex mandatario peronista se presentó dando una clase en el Centro de Jóvenes Políticos (CEJOP) y ejemplifico algunos temas de la coyuntura política y social con memorables frases."Por eso Charly dice que en verdad se tiene que llamar rock nació mal" y "Uruguay es un gran país", fueron algunos de los comentarios registrados en el audiovisual.

En la actualidad, Alberto Fernández volvió a ejercer la docencia en ciertos espacios universitarios como la Universidad Camilo José Cela de España. Lugares muchos más afines a su estima, tras los rumores de separación de su pareja Fabiola Yañez y la forzada licencia en la presidencia del Partido Justicialista. Un aspecto que se complementa con sus esporádicas apariciones en programas streaming.

Jóvenes de distintas universidades y colegios de Buenos Aires agrupados en Soberanía, Unidad y República (SUR), armaron el CEJOP; una propuesta multisectorial en el que se invita a políticos de primera línea para dar clases o charlas en diversas materias: desde Poder Legislativo con Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió hasta de Poder Ejecutivo con Alberto Fernández y Ricardo Quintela.

Entre los visitantes en la primera instancia de clases de este año estuvieron Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Ferraresi, Julio Bárbaro, Victoria Onetto, Emmanuel Álvarez Agis, Carlos Maslatón, Hernán Letcher, Gustavo Posse, Federico Lorenz, Mariano Caucino, César Mayoral y Emiliano Yacobitti. Las clases se dictan en un edificio aledaño a la Plaza de Mayo y se abrió la inscripción gratuita a todo joven menor a 30 años que quiera participar del espacio.