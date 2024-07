El loteo de Karina del ANSES y del PAMI: el Estado como botín

Esta investigación comenzó con lo que parecía ser un hecho aislado: Marcela Coronel, titular del PAMI en Santiago del Estero, denunció que la expulsaron luego de que se negara a pagarle parte de su sueldo al titular de la Anses de esa provincia, Italo Cioccolani, el apoderado de La Libertad Avanza en esa localidad. NOTICIAS reveló a fines de junio ese episodio, en el que la funcionaria echada contaba que la habían obligado a pagar montos de 600 mil y 400 mil pesos que no sabía dónde habían terminado. Pero el caso estaba inserto en una trama más grande.

Es que ese mal manejo de esas dos carteras estratégicas está íntimamente ligado al armado del espacio que vienen haciendo Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem. Y lo que parecía ser un hecho puntual es la consecuencia de que la hermana del Presidente decidió lotear el PAMI y la Anses de cada provincia, entregándoselas a los referentes políticos de cada localidad o, aún más grave, regalándolas como si fueran cajas para que miembros de LLA hagan negocios. Es un comportamiento típico de lo que el mandatario llamaría la casta: la lógica de usar al Estado como botín.

Anses, a cargo de las prestaciones sociales, y PAMI, la obra social de los jubilados, son dos organismos centrales. Manejan grandísimas sumas de dinero, son una de las ventanillas del Estado por las que más pasa la ciudadanía, y tienen mucho contacto con el territorio, lo que explica que ahí se hayan formado carreras de mucho recorrido como las de Massa o Boudou, por nombrar algunas. Cada provincia tiene una delegación, que es designada por el Gobierno nacional.

Karina recurrió a algo que no es nuevo pero que su hermano juró destruir: los comportamientos de casta. Pensando en el armado territorial de las elecciones del 2025, la hermana presidencial “regaló” las presidencias de Anses y de PAMI de cada localidad a aliados. Y estos, al parecer, están manejándose a sus anchas. Entre los nuevos titulares hay de todo: ex candidatos a gobernador de LLA en el 2023, familiares de dirigentes de primera línea del Gobierno, socios comerciales, pastores y hasta el paso de un stripper.

Mapa. Uno de los casos más escandalosos es el de Córdoba. Ahí el referente de LLA es Gabriel Bornoroni, jefe de bloque del oficialismo en Diputados y alfil de Karina. En su provincia natal, quienes quedaron al mando de la Anses y el PAMI son Andrés Bauza y Marcos Patiño Brizuela, respectivamente. Son gente de confianza del diputado mileísta: el estudio de abogados que maneja, que históricamente defendió a empresarios de la obra pública, se llama Bornoroni-Bauzá. Es decir que a quien puso en la Anses es literalmente su socio comercial, mientras que Patiño Brizuela, apoderado de LLA en Córdoba, tiene su estudio en el mismo edificio que Bornoroni.

En La Rioja el caso no es mucho menos escandaloso. Quien quedó al mando del PAMI es Amado Omar Menem, tío del Presidente de la Cámara de Diputados y de “Lule”. El abogado nunca había tenido un cargo político hasta ahora.

Parecería haber también un modus operandi: darle estos organismos a los que fueron candidatos el año pasado o a los apoderados y referentes de esas provincias. Entre el primer lote está el caso de Sebastían Etchevere, el hermano del ex ministro de Macri, que fue candidato en Entre Ríos y ahora maneja la Anses (además de que desingó en el PAMI de esa localidad a Enzo Gastaldi). Otros son Horacio Almada, ex candidato a diputado nacional por Corrientes que estuvo en ese PAMI hasta que murió el mes pasado; Agustín Ramírez, que fue candidato a gobernador de San Juan y ahora es el titular de esa Anses; Miguel Yanchovich, que fue candidato al Parlasur en Corrientes y ahora maneja el organismo de las prestaciones sociales en esa provincia; Alfredo Rodríguez, postulante a gobernador de Chaco (candidatura que sobre la hora Milei desconoció) y que ahora es titular del mismo organismo; y Ninfa Alvarenga, que fue candidata a gobernadora en Misiones y resultó designada al frente del PAMI de esa provincia.

Entre los apoderados provinciales que ahora lograron controlar una suculenta caja están David Moulin en el PAMI Corrientes, Jairo Guzmán en el de Santa Cruz y Pablo Aguero en la Anses de Catamarca.

Luego hay una tercera tanda: diputados y senadores nacionales a los que se les entregó el manejo de estos organismos. En Formosa el senador Francisco Paoltroni nombró a Fabián Firman en la Anses, mientras que el PAMI quedó en manos de Héctor Brizuela, del riñón del diputado Gerardo González. El PAMI de Neuquén fue para el pastor evangélico Andrés Chialva, que pertenece a la Iglesia que maneja Hugo Márquez, padre de la diputada Nadia. En Tucumán ambos puestos quedaron para Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio: en Anses nombró a Mario Aramayo y en el PAMI a Martín Fernández González. El PAMI de Mendoza fue para Carlos Gallo, del riñón del ministro Petro, y la Anses para Carlos Vaca, del círculo de la diputada Lourdes Arrieta. El PAMI de Santa quedó para Miguel Velazco, del círculo del referente de esa provincia, Nicolás Mayoraz. En Rosario sucedió algo curioso: habían nombrado a un stripper para el directorio del PAMI,

Rosario streaptease. Algunas profesiones tienen mejor prensa que otras. Una que no goza de demasiada reputación, no al menos para hacer política, parecería ser la de stripper. Es al menos lo que le pasó a Martín Tomassini.

Es que el hombre estuvo a nada de manejar uno de los puestos del directorio del PAMI de la ciudad de Rosario. Pero cuando su designación empezó a circular se levantó la polémica en Santa Fe, y lo terminaron bajando. Parecía que no hizo mucha gracia su profesión, que según su biografía en las redes es apenas una de varias, ya que también se presenta como gasista matriculado y bitcoinero. Romina Diez, diputada nacional muy cercana a Karina Milei y la dirigente de referencia de La Libertad Avanza en Rosario, salió a despegarse de la noticia luego de que hicieran bajar a Tomassini del cargo. “Es falso, todavía no hay ninguna designación para ese lugar por el momento”, declaró en sus redes.