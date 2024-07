Los argumentos de los diputados mileistas que visitaron a genocidas en la cárcel

“No fuimos a ver represores. Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. Lo propuse yo, y vamos a hacer un escrito. Dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (los terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función a la venganza, la ideología y el negocio. Los fallos violan las leyes y los tratados, mientras que no hay terroristas presos y si hay héroes de Malvinas. Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados", les aclaró en un mensaje de Whatsapp a sus compañeros del bloque libertario en diputados el legislador entrerriano Beltrán Benedit, parte del grupo que visitó a represores en la cárcel, encuentro del que habría fotos: un dato llamativo ya que a las cárceles no se puede entrar con teléfono celular.

La primicia la dio ayer el medio La Política Online. Una nota de Fabricio Navone revelaba que un grupo de diputados de La Libertad Avanza habían ido a la cárcel de Ezeiza a reunirse con genocidas. Entre ellos figuraban nombres conocidos como el de Alfredo Astiz, mandamás de la ESMA.

"LPO con su artículo muestra estar más cerca del terrorismo zurdo que de la verdad, les duele la visita humanitaria: las Fuerzas Armadas vencieron al terrorismo marxista por las armas. Y el Presidente combate en la política a esta ideología. No nos ocultamos, vamos al rescate del imperio de la ley con espíritu de justicia, continuará”, se lee en el texto que firmó Beltrán tras la polémica que generó la noticia en redes, y que motivó el pedido de explicaciones de otros miembros del bloque mileista

El diputado entrerriano Beltrán Benedit salió a aclarar su postura en un texto, que firmó junto a los otros que fueron a visitar a los genocidas: los diputados Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.

Según la nota de La Política Online, los diputados de LLA fueron a visitar a los represores Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el "Pájaro" Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario "el Cura" Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda, además de Astiz. El artículo y la defensa de Beltrán apunta en el mismo sentido: sostiene que lo que se charló en el encuentro fue buscar una manera de alivianar las penas o de ir en busca de la prisión domiciliaria.





La vicepresidenta Victoria Villarruel, que como NOTICIAS adelantó, tuvo de mentor histórico a Alberto González, uno de los peores genocidas de la última dictadura, que secuestró y torturó gente en la ESMA y que entabló una gran relación con Astiz desde entonces, con quien además compartieron cárcel en la Base Naval de Zarate, había sido una promotora de la defensa de los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Pero hoy se despega de la reunión en Ezeiza que según colaboradores cercanos, habría propiciado el diputado Guillermo Montenegro, que hasta hace poco era del círculo íntimo de la vicepresidenta, pero en este caso se habría "cortado solo". "Este tema nosotros no lo tenemos en agenda, y nos enteramos por la nota de LPO. Es responsabilidad exclusiva del bloque de diputados y sus referentes", le contestaron a NOTICIAS: