Kicillof criticó las “anteojeras ideológicas” de Milei y pronosticó acercamiento con China

La distancia entre Axel Kicillof y Javier Milei son públicas. Los separan diferencias políticas, económicas, ideológicas y también en cuanto a la mirada de la política exterior. Es que el gobernador de Buenos Aires participó del cierre del Congreso de Sinología, acompañado entre otros por el embajador de China, y ahí dejó duras críticas para el Presidente. Cargó contra sus “anteojeras ideológicas” y aseguró que “apenas tengan la oportunidad” iban a incorporar Argentina al BRICS.

La charla se dio el miércoles 17, en la Universidad de José C. Paz. Era la tercera y última jornada del Primer Congreso Latinoamericano de Sinología, que contó con las presencias del ex embajador en China, Sabino Vaca Narvaja -“en China no terminan de entender las agresiones”, dijo sobre los continuos dardos del Gobierno argentino-, el rector Darío Kusinsky, el senador Oscar Parrilli, el embajador de China, Wang Wei, eldirector del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, Xu Boafeng, y la Secretaria General del Consejo Latinoamericano de Sinólogos, Camila Quian.

Ahí Kicillof cargó contra la decisión de Milei de dejar al país fuera del BRICS y dio su propia opinión. “La relación entre los países tiene que estar guiada por la inteligencia, por el mutuo beneficio, por una visión multipolar, de manera que califico de bochornosa la decisión del actual Gobierno de no incorporarse a los BRICS”, dijo Kicillof, y agregó que fue “un error histórico, producto de anteojeras dogmáticas e ideológicas, absolutamente contrarias a los intereses nacionales”. “Así que reafirmo la vocación desde la provincia de Buenos Aires de ni bien tengamos la posibilidad incorporarnos al BRICS”, cerró el gobernador.

En el Congreso también anunciaron la creación de un centro de estudios y un máster sobre China en la UNPAZ, que comenzará a dictarse en septiembre próximo bajo la dirección de Vaca Narvaja.