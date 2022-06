Guillermo Moreno sobre Alberto Fernández: “termina como De la Rúa, o como Alfonsín"

“Mientras Alberto Fernández sea presidente mañana va a ser peor que hoy, y lamentablemente se va cumpliendo. El que te diga el valor del dólar antes de fin de año sin que antes le digas si vas a se va a cumplir o no con el fondo está chanteando. Porque si no cumplís con el FMI vas a emitir a lo pavote, por lo que el valor del dólar puede ser cualquiera. Y si cumplís con el acuerdo, a fin de año la inflación no es un tema, va a haber depresión económica, no se va a vender ni un clavo. Termina como De la Rúa, o como Alfonsín. Si se cumple con el acuerdo terminas como De la Rúa y si no lo haces como Alfonsín”, vaticinó el ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

“Este gobierno es el peor de la vuelta de la democracia para acá. Mauricio Macri fue peor que Fernando de la Rúa, pero Alberto Fernández lo superó. Macri era un vago y Fernández no está apto para ejercer el cargo. Y Cristina Kirchner cometió un error garrafal (con Alberto Fernández) porque están en juego los destinos de la patria y su pueblo. Yo no veo otra solución que la renuncia del presidente y vicepresidenta, que se convoque una asamblea legislativa y que se elija un gobernador, veterano para llegar al 2023”, reclamó Moreno, que hace tiempo pregona una salida política para la crisis.

“Hay que dar un golpe de timón dentro de la ley y el orden, esa es la ley de acefalía. Pero Alberto se percibe exitoso cuando se ve en el espejo. Y si el que maneja no es apto, entonces todo para abajo es un desorden muy grande. El pescado se pudre por la cabeza, esto no tiene solución, no es que si cambias el secretario de Comercio y empezás a administrar bien esto resulta. Nosotros con Néstor Kirchner trabajamos en un gobierno razonable, gastaba menos de lo que recaudaba, le vendía al mundo más de lo que comprábamos, tenía superávit en la balanza comercial y superávit fiscal primario que alcanzaba para pagar las deudas”, señaló en diálogo con Delta 90.3.

“Hay que tener un plan económico consistente y ordenado, lo que está pasando con el combustible es un mamarracho, no se entiende qué tienen en la cabeza. Lo que marca la diferencia no es el campo, los viajes de camión o lo que vas a gastar en electricidad en las centrales termoeléctricas, sino la cantidad de energía que precisas para calefaccionar las casas. YPF compró 10 barcos y blabla, pero deberían haberlo hecho hace 3 meses. Falta actitud intelectual porque se sabe que la diferencia de temperatura hace que tengas más o menos gastos de gasoil”, concluyó el ex secretario de Comercio Interior.

por CEDOC