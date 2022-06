Emilio Pérsico: "Alberto me dijo que me tranquilizara porque me pongo medio loco"

“Con Alberto Fernández hablé y me dijo que me tranquilizara, porque a veces yo me pongo medio loco y me hace mal, pero tenemos que seguir laburando sin dar bolilla”, cuenta Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, uno de los principales aliados del presidente en la lucha interna que hoy divide al Frente de Todos.

“Yo vivía en un asentamiento popular durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en San Fernando, y todos los fines de año nos acusaban de robar un supermercado. Pero no eran nuestros compañeros. Hoy la situación social está peor que en aquel momento, tenemos muchísima más inflación y pobreza, pero no hemos definido ni un intento de saqueo, las organizaciones han trabajado muchísimo en eso, y lo mismo sucedió en medio de la pandemia”, sostiene el referente social sobre el trabajo de las organizaciones sociales en contener posibles estallidos.

“El movimiento Evita en el conurbano abrió 7 mil comedores. Y en ese sentido siempre le agradezco a Cristina (Kirchner) porque no teníamos ni un comedor. Pero esos compañeros del Evita, esa militancia que está en el territorio todos los días y le ponen el hombro a la crisis, está allá resolviendo los problemas que ni el mercado ni el Estado pudieron resolver. Hay que agradecerles, no tratarlos así”, agregó Emilio Pérsico en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), sobre los que dejó el discurso de Cristina Kirchner hace una semana.

Baja de línea que distintas espadas del kirchnerismo tomaron para cargar contra Pérsico y otros movimientos sociales que hoy tienen, como el del Movimiento Evita pregona, el control del territorio. Cecilia Moreau señaló que Pérsico, se desempeña como secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social, “de los dos lados del mostrador".

Y criticó también al “Chino” Navarro: "Es secretario de Relaciones Parlamentarias pero nunca lo vi por el Congreso. No es un funcionario que funcione", sostuvo parafraseando a Cristina Kirchner. "Son funcionarios del Gobierno y se sintieron orgullosos de estar en TN cuestionando a Cristina", añadió.

Para Andrés “El Cuervo” Larroque, ministro de Desarrollo Social provincial, “Emilio Pérsico casi que tiene un problema psicológico con Cristina. Fue la persona que más influyó en poner en tensión a Alberto con Cristina”, responsabilizó. Y lo mismo sostuvo Juliana Di Tullio: "Emilio Pérsico es machista y tiene un problema personal con Cristina".

La senadora agregó que “hay un montón de cooperativas que son maravillosas y generaron trabajo genuino, y casi todas las organizaciones sociales dicen que no tienen inconveniente en ser auditadas. No se entiende por qué Pérsico está en desacuerdo con que auditen al movimiento Evita”.

“Cristina Fernández lo que hizo fue hablar del rol del Estado, y el Estado tiene que hacer la integración de las economías populares. Si un gobernador no sabe cuántos planes tienen, quiénes son y de qué trabajan es imposible controlar lo que pasa”, remarcó.

"No se por qué me atacan Andrés Larroque y Juliana Di Tullio. A Juliana la conozco porque empezó militando en el Movimiento Evita. Y entiendo que hay una decisión de romper con las organizaciones sociales y con el Movimiento Evita. Al principio fue un ataque al conjunto de las organizaciones, ahora están dando un paso atrás y me atacan a mí. Pero se están poniendo en contra de un sector, no de la dirigencia. Muchos compañeros estamos decepcionados con Cristina", contestó Persico en Delta 90.3

“A los que hoy nos critican nunca los vi en la calle. Hicimos más de 300 marchas durante el macrismo y a ninguno de ellos los vi en la calle. Nosotros apoyamos a Cristina hasta el último día y vamos a apoyar a Alberto Fernández para que resuelva los problemas, ese es el juego de la democracia. Que la oposición critique todo lo que quiera porque es su tarea, la nuestra es apoyar para que el presidente tenga la mayor fuerza posible para tomar sus propias decisiones”, concluyó.

por R.N.