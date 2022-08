Claudio Lozano: "Sergio Massa no va a tener éxito"

“Nosotros hicimos nuestra reunión nacional el jueves y viernes pasado, la decisión es evaluar esta nueva etapa que se abre con la presencia dominante en el gabinete de Sergio Massa. Es como un giro conservador que ha puesto en marcha un plan de ajuste y estabilización articulado con los intereses del poder económico local, que no tiene nada que ver con los objetivos y razones que dieron sentido al triunfo electoral del Frente de Todos en el 2019”, arrancó Claudio Lozano, ex director del Banco Nación que fue desplazado con la llegada de Silvina Batakis a la institución tras su salida de Economía.

“La decisión nuestra es la de tomar distancia de este rumbo, manteniéndonos en el Frente de Todos porque es más que el gobierno, son los millones de votantes que nos acompañaron en el 2019 y dejaron de acompañarnos en el 2021, que tienen una preocupación y malestar frente a lo que ocurre. Nos parece imprescindible crear, construir y promover una propuesta política que recupere las razones fundantes de este espacio político electoral y que tenga la posibilidad de disputar la orientación del Frente en las próximas paso del 2023”, agregó Lozano en diálogo con El Disparador (Delta 90.3), dando cuenta de que su espacio, Unidad Popular, seguirá en el Frente de Todos.

“No va a tener éxito Sergio Massa, desde el punto de vista de los intereses del conjunto de la sociedad, podrá tener algún efecto positivo en términos de alguna variable económica. Ya sea de calma o de dólar o cuestión financiera, pueden ocurrir algunas cosas pero no va a haber solución para los 25 millones de habitantes que no llegan a fin de mes, ni para los 174 millones de pobres o los 4 millones de hambrientos”, profetizó el coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, sobre la política economíca que se vendrá bajo el nuevo superministro.

“Lo que es necesario es un programa popular antiinflacionario que permita recuperar el poder adquisitivo de la población, ampliar el mercado interno y evitar la desaceleración de la economía argentina que camina a un proceso de estancamiento. Enfriar la economía para controlar la evolución de los precios es un remedio que para el cuadro social de Argentina no significa solución alguna, en ese sentido éxito no va a haber”, siguió Claudio Lozano .

“Hay un espacio muy importante de organizaciones sociales y políticas que se referencian en el Frente de Todos y ven con mucho malestar lo que está ocurriendo. El espacio crítico respecto a lo que ocurre dentro del bloque es mayoritario, por eso debemos construir una opción que exprese esa mayoría y la transforme en conducción del Frente de cara al 2023”, repasó, marcando que frente a Massa se elige el silencio en el Frente de Todos pero no se suscriben sus políticas.

“La principal falencia y debilidad que tuvo la gestión es que más allá del acuerdo electoral original, no ha habido nunca una mesa política institucional del espacio donde las diferentes fuerzas que lo integramos discutieramos el rumbo. El camino se definió a puertas cerradas, sin una apertura más democrática para la decisión, el resultado que tenemos hoy es el de un golpe del mercado”, concluyó.

por R.N.