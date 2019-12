Eduardo Duhalde reveló que le ofrecieron un cargo y lo rechazó

El miércoles 18, Eduardo Duhalde volvió a la Casa Rosada. Dieciséis años después de su aventura como presidente, el dirigente peronista regresó para reunirse con el actual primer mandatario, Alberto Fernández.

Estuvo más de una hora adentro del despacho presidencial, en Balcarce 50, y luego se retiró. Lo primero que se supo fue que habían hablado del megaproyecto de ley de Emergencia, que Alberto estaba seguro que iba a salir, y del libro que Duhalde está por publicar, “Tierra para la vivienda en América latina”, un proyecto para darle casas a la gente que está seguro que podrá trabajar con el Gobierno Nacional.

Lo que no había trascendido, y que el mismo Duhalde se encargó de revelar luego, fue que en esa reunión, Alberto Fernández le ofreció un cargo. Y que él lo rechazo. Según publicó el periodista Ignacio Zuleta en Clarín, en la cena homenaje a Ramón Puerta, el ex embajador en España, que se realizó el mismo miércoles, Duhalde contó lo que había pasado.

El ex presidente les dijo a los presentes que esa tarde le habían ofrecido ser el nuevo embajador de España, es decir, suceder a quien estaban homenajeando. Sin embargo, según sus propias palabras, Duhalde rechazó la oferta: “Soy un hombre de la producción”, dijo. Y agregó: "no me veo en la diplomacia”.

Entre Fernández y Duhalde la conversación es fluida. Dialogan por WhatsApp y se reunieron un par de veces: antes de la asunción, el 27 de noviembre, y otra vez, el último miércoles. Pero por ahora, seguirán siendo encuentros entre dirigentes, porque el ex presidente no aceptó el lugar que el actual mandatario le quiso dar.

por R.N.