El regreso de Héctor Magnetto

El 10 de diciembre, ante una Plaza de Mayo colmada, Cristina Kirchner le recomendó al recién asumido Alberto Fernández: “Confíe siempre en su pueblo, ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, Presidente, por las tapas de un diario, preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted”.

Como durante toda la tarde, en ese momento algunos grupos cantaron “el que no salta es de Clarín”, interpretando el mensaje de la ex presidenta, que ya no suena tan fuerte como en tiempos de la Ley de Medios. Pero esta vez, el grito no salió en los parlantes de la transmisión oficial. Ni siquiera Alberto lo tomó a rajatabla.

Una semana después del consejo de CFK, el flamante mandatario almorzó con CEOs de las empresas más grandes del país, entre ellos Héctor Magnetto, de Clarín, y le hizo un pedido en público: “No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros, es una lucha que tenemos que tomar todos, los empresarios, el campo, mi gobierno y los medios, Héctor... Lo tienen que hacer todos”.

En 2008, cuando se fue del Gobierno, el kirchnerismo llamó a Alberto Fernández “vocero de Clarín” y “Rendito”, en alusión a su amigo Jorge Rendo, el otro directivo del Grupo Clarín con quien el Presidente se reunió durante la campaña, además de Magnetto.

Ahora, aunque Cristina no deje de lanzarle dardos al multimedios, puertas para adentro apoya el acercamiento del Presidente. Los tiempos cambiaron.

