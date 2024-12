El exabrupto de un ministro de Santa Fe contra el Gobierno: “Les chupa un huevo el interior”

Firmó un convenio en junio, viajó una decena de veces a Capital Federal y reveló que entre las rutas 11 y 34 hubo “60 muertos en lo que va del 2024”. A Lisandro Enrico, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe se le estaba haciendo difícil la tarea de conseguir que el Gobierno de Javier Milei se hiciera cargo de mantener las rutas nacionales.

Pero la frase del vocero presidencial, Manuel Adorni, acerca de que “el Gobierno no tiene ninguna preocupación” por el estado de las rutas y los posibles accidentes sacó de las casillas al ministro santafesino. “Les chupa un huevo el interior”, explotó en una entrevista con este cronista en LT10, Radio Universidad de Santa Fe.

“Es lamentable lo que está pasando, el Gobierno no tiene ningún registro de la realidad de lo que pasa más allá de la Avenida General Paz”, protestó Enrico. Y completó: “Es un Gobierno que se está ocupando de temas importantes, coincidimos en la parte de la macroeconomía, pero lo que están haciendo con las rutas nacionales es de un nivel de irresponsabilidad enorme”.

Exacerbado por la situación, el ministro continuó: “Cada vez que voy allá me encuentro con gente que no sale de sus oficinas, que no conocen el interior, que viajan en avión, que no saben lo que es andar por una ruta, les chupa un huevo el interior y les chupa un huevo las rutas nacionales”. Sobre esta idea, concluyó: “Cada vez que llueva tendremos mayores problemas, esto quiere decir manejar con más estrés sumado a la gravedad de los accidentes fatales que pasan en Santa Fe y otras provincias", continuó el funcionario.

Santa Fe tiene unos 4.600 kilómetros de rutas pavimentadas nacionales que atraviesan la provincia. La gestión de Maximiliano Pullaro les había pedido que Nación les ceda la administración para hacerles el mantenimiento necesario, pero los sucesivos reclamos se perdieron en la burocracia de las oficinas porteñas. “Se podría empezar con un esquema de concesión a privados para hacer un mantenimiento por peaje, como en todos los países del mundo”, dijo Enrico en la misma entrevista. Y agregó: “No se puede no tener ningún plan de trabajo ni ningún tipo de preocupación por lo que pasa en las rutas, como dijo el vocero".