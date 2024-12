Redes sociales: el oficialismo sextuplica en interacciones a la oposición

Un nuevo estudio de la consultora Rating Streaming demuestra un aumento en la brecha entre el oficialismo y la oposición en la arena digital. Según el estudio, doce figuras del oficialismo acumularon un total de 37.223.384 interacciones en cinco redes sociales, frente a catorce personalidades de la oposición, que sumaron 6.337.111 interacciones.

Esta sextuplicada distancia, coloca a los militantes libertarios del universo digital muy por encima de sus rivales políticos, más caracterizados por su impronta militante más tradicional. Los especialistas destacaron en el análisis sobre el consumo voluntario en YouTube, Shorts YT, Instagram, Tiktok y X que la figura de Javier Milei lidera ampliamente el ranking con 17.176.462 interacciones, lo que representa un porcentaje considerable del total de interacciones y visualizaciones.



El legislador Ramiro Marra, con 7.842.496 interacciones, se ubica segundo y completa el podio Manuel Adorni con 4.063.991. En la misma nómina, pero de la vereda de enfrente, las personalidades de la oposición con mayor número de registros aparece, ubicada en el quinto lugar del ranking, Cristina Fernández de Kirchner, con 2.301.043 interacciones, le sigue Guillermo Moreno en octavo puesto (1.058.791), Juan Grabois aparece noveno (929.364) y el décimo casillero es para Axel Kicillof (776.854).

En otra arista de la investigación, se observó que durante noviembre, comparado con el mes anterior, el oficialismo registró un leve aumento de 177.338 interacciones en redes sociales (0,48%), mientras que la oposición experimentó una pronunciada caída de 1.659.334 interacciones (-20.75%), lo que revela un crecimiento en la brecha entre ambos espacios.

En el cuadro de los dirigentes elegidos para el estudio se puede visualizar con los puntajes más bajos en interacciones, menos de 100.000 al mes, al peronista Gabriel Katopodis (66.084), la excanciller Diana Mondino (63.739), el ministro bonaerense Andres Larroque (59.739), el gobernador riojano Ricardo Quintela (35.080) y casi cerrando, con menos de diez mil unidades, el presidente de la UCR Martín Lousteau (6.966). Finalmente, y último de la tabla, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa no logro llegar al uno por ciento.

El relevamiento se desarrolló con cuentas de la red social X originales, lo mismo con Instagram y en Youtube dentro de los videos on demand públicos y los vivos que se encuentran finalizados y difundidos por el canal. La consultora aclaró que se contabiliza el consumo intensó, es decir voluntarios, subidos del 1 al 30 de noviembre, mientras que las reproducciones e interacciones se calculan hasta el corte señalado el 4 de diciembre a las 18 hs.