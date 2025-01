Casielles, cofundador de LLA: "Se tendría que llamar El Autoritarismo Avanza"

Eugenio Casielles estaba ahí. No se la contaron. En el arranque de 2021 fue una pieza clave de un espacio que recién empezaba a armarse, al que el grueso del círculo rojo tomaba como poco menos que un chiste. Casielles, junto a su histórico amigo y socio político, Ramiro Marra, aportó mucho en esa primera campaña de La Libertad Avanza: recursos, logística y armado. Fueron ellos quienes acercaron, entre otros, a varias figuras de las redes y de Twitter, que luego tomarían protagonismo, y a un entonces desconocido Santiago Caputo, que había sido compañero de ambos en el Colegio Manuel Belgrano.

Tres años después, muchas cosas cambiaron. El frente que cofundó está en la Casa Rosada y Javier Milei es Presidente. Pero Casielles, que fue cabeza de lista de los legisladores porteños de LLA en 2023, quedó en el camino. Y no es el único. “Decíamos que veníamos a terminar con la casta, pero ahora a la casta la tenemos en el Gobierno”, dice luego de abandonar el bloque libertario en la Legislatura y estrenar “Transformación”, su flamente proyecto.

“Cuando ves el gabinete te das cuenta de que no lucharon contra la casta. Están Patricia Bullrich, Sturzenegger, “Toto” Caputo, los sobrinos de Menem, la hermana del Presidente, Scioli, y una punta de dirigentes de La Cámpora que se quedaron en el Gobierno. El Gobierno cambió sus ideas, yo no, sigo pensando lo mismo. Estas cosas que eran tan importantes para nosotros no se vieron reflejadas”, reclama.

Noticias: ¿Qué responsabilidad tiene Javier Milei? ¿Y Karina?

Casielles: A veces Javier deja cosas en manos que no son las suyas. Es un poco el Teorema de Baglini y un poco de malas influencias, un mal entorno. Yo no le tengo miedo a nadie, pero sé que hay gente en el Gobierno que le tiene miedo a Karina. Ella estuvo siempre mal rodeada. Y se mete en temas que no tiene conocimiento o expertise y como cualquier persona que hace algo que no sabe, no es favorable el resultado.

Noticias: ¿Por qué se fue?

Casielles: Expongo lo que pienso, no me parece que aporte estar escondiéndolo. Y quería dar la discusión, pero en La Libertad Avanza no se puede. Se tendría que llamar “el autoritarismo avanza”. Todos los funcionarios tienen miedo de ejecutar porque los pueden echar, y después humillar. El problema de este Gobierno es que avanza sobre los tres pilares que tiene nuestra patria: la Constitución, la República y la democracia. Internamente ya no son democráticos, y para afuera juegan al fleje con las libertades individuales. No respetan la República, no respetan la separación de poderes ni el Congreso.

