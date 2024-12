Casa Rosada: Javier Milei se reunió con Martín Palermo

Martín Palermo, ex delantero del Club Atlético Boca Juniors y actual entrenador del Olimpia de Paraguay, se reunió con el mandatario argentino al mediodía en Casa de Gobierno. En el encuentro, los acompañó la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. En la visita, que se extendió por más de una hora, el máximo goleador en la historia del conjunto xeneize salió al balcón a saludar junto con el líder libertario.

El “Titán” llegó al meeting acompañado de su actual esposa Lorena Barrichi y de su hijo más chico, Gianluca. El actual DT, reconocido por ser el autor de 236 goles con la camiseta azul y oro, está de vacaciones en Argentina junto a su familia, luego de un importante cierre de año en el club paraguayo, al que consagró campeón del Torneo de Primera División.

“Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca fueron con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Palermo”, declaró el dirigente libertario en diversos reportajes radiales. El economista es un reconocido fanático del legendario cuadro del barrio de La Boca.

En diciembre de 2023, Milei apoyó en las elecciones del club de la Ribera a Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que salió derrotado ante la dupla compuesta por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. En esa votación, el tandem Ibarra- Macri propuso al ex delantero como director técnico del equipo titular de la Bombonera.

“Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de Boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la Bombonera”, escribió Javier Milei en aquellos tiempos en su cuenta de la red social X. Por el contrario, el titular del Poder Ejecutivo se encuentra enfrentado al actual presidente del club y ex mediocampista Juan Román Riquelme.

“Yo sabía cuál iba a ser el resultado, pero, sin embargo, fui por una cuestión de batalla cultural. No sólo que fui sabiendo que iba a ganar Riquelme, sino que además sabía efectivamente que me iba a mandar a escrachar”, dijo en diálogo con Jonathan Viale en Radio Rivadavia y agregó: “Fueron 20 personas a putearme. Yo sabía que iba a pasar, que iban a mandar a gente a putearme, ¿pero me tengo que dejar intimidar por un conjunto de patoteros?”.



“Era de Boca hasta que Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Pero bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista”, describió el presidente en la entrevista.