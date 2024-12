Valeria di Croce: "Milei es el representante del capitalismo de plataformas"

Javier Milei lo llama “error de tipo dos”. “Es cuando hacés todo mal y el resultado final te sale bien”. Esa es la forma, algo jocosa, con la que el libertario explica su propio éxito. Valeria Di Croce, en cambio, tiene otra manera de acercarse al fenómeno. La escritora detectó y desarmó toda la arquitectura que antecedió y rodeó al economista de pelos largos en su camino a la Casa Rosada. Y su trabajo demuestra que esa victoria está lejos de ser una carambola aislada.

En “El arca de Milei”, el libro que publicó ediciones Futurock, Di Croce expone la trama alrededor del libertario, una historia que involucra a actores reciclados de la vieja política con intelectuales con olor a naftalina, a tuiteros virulentos con liberales oxidados de salón, conservadores que nunca pudieron juntar dos votos con empresarios a la búsqueda de un negocio. Así, su trabajo se convirtió en un glosario de nombres, biografías y carreras que orbitan en el mundo de La Libertad Avanza, un manual necesario para atravesar esta época.

Además, la escritora no miró sólo el escenario local, sino que ató la victoria de Milei con el fantasma de la nueva derecha que recorre el mundo entero. Y hace algo más: a contramano de la épica que el oficialismo quiere instalar, Di Croce evalúa lo que viene sucediendo en Argentina en los últimos años como una consecuencia de una fase nueva del capitalismo, el de “plataformas”, y como una “copia calcada” del fenómeno que nació en Estados Unidos y que emana desde allí al mundo entero. “Con una particularidad de esta tierra: el antiperonismo”, dice.

“El poder económico está cambiando en todo el mundo. A veces está la idea de que los que son ricos son todos iguales: es lo mismo Bill Gates que Elon Musk. Pero no -explica Di Croce-. Hay un nuevo sujeto del poder económico que nace con la crisis del 2008 y que se consolida en los últimos cuatro años, acelerado por la pandemia. Hoy ocho de los diez empresarios más ricos del mundo están vinculados al capitalismo de plataforma. ¿Por qué Musk se le pega a Trump en el último mes de campaña? ¿Por qué pone miles y miles de dólares para que la gente vote a Trump? Alguien que tiene 24 causas vinculadas a problemas de intereses con el Estado, y queda a cargo de garantizar la eficiencia del Estado. Milei, en Argentina, es el representante de este nuevo actor económico, que ya no quiere que la política medie entre ellos y los Estados. Actúa como un complemento de ese nuevo capitalismo, quiere ser parte de un proceso, y en ese proceso te toca ser colonia. No busca ser un par de Trump”.

Noticias: Con este diario del viernes, parecería que la victoria de Milei era inevitable. Interpreta más a este nuevo mundo.

Valeria Di Croce: Y sí. Por eso en el libro trato de ir más atrás, no quedarme con los últimos cinco minutos, con la idea de que las feministas se pasaron tres pueblos. No es real. Es un problema global, que se está viendo en todos los Estados, en algunos lugares gana y en otros no, pero es un fenómeno que llegó para quedarse. Bolsonaro pierde pero la forma que propone de ver el mundo, deshumanizante, gana en algunas gobernaciones. Ya no importa si se presenta en el futuro o no, será otro en todo caso, pero ya hay una cuestión de representación ahí, quien representa a ese capitalismo deshumanizado que le hace creer a la gente que con un dispositivo en el bolsillo tiene la solución a todos los problemas, que un pibe de 13 años pueda ser un minitrader en la bolsa y que con un click puede generar más plata que su padre que tiene tres trabajos. Este es un capitalismo que propone caos, y en el caos Milei crece.

Noticias: Definamos “deshumanizante”.

Di Croce: Sigamos con el ejemplo de los juegos. Cuando era piba vos tenías que comprar una ficha y tenías que administrar un recurso: tenías que hacer una fila, tener paciencia, tenías tres vidas y listo. Después tenías que socializar con el resto en los fichines. Hoy tenés pibes que por el exceso de trabajo de sus padres, la dinámica propia del capitalismo y la falta de guita, arrancan un dispositivo en el que el juego comienza y nunca termina. Crecen en un mundo que deshumaniza el vínculo con el otro. Los pibes se manejan con el otro como si hubiera un dispositivo: vas “scrolleando” hasta que frenás cuando algo te gusta, pero cuando te aburriste la pasás, que es lo contrario a la lógica de un vínculo humano. Lo deshumanizante es que el otro ya no está ahí. Por eso es mucho más fácil proponer eliminar al otro, exterminar al otro, domar al otro, que es el lenguaje que propone el ecosistema de Milei. Y esto viene derramando en la vida cotidiana, que es lo que pasó el día en que casi matan a Cristina. Por eso yo sostengo que hubo tres shocks que posibilitaron a la victoria de Milei: el económico, el condicionamiento que viene con la deuda con el FMI, el pandémico y el político.

Noticias: En ese esquema la “crueldad”, palabra muy en boga en estos días, no es accesoria sino central.

Di Croce: Es casi un motor de este espacio, pero no es una novedad, pasó con los bombardeos en la Plaza de Mayo también. Acá la novedad es la visibilización de esa crueldad a través del celular, que después tiene una validación en el ecosistema mediático. Hay en Argentina una historia de crueldad, que siempre tiene que ver con la otredad, pero no es propia de Milei: siempre hubo un otro a destruir y a dejar afuera. Por eso me parece más atinado hablar de proceso deshumanizante, y no decirle “fascista” a Milei, algo que también le quita responsabilidad al resto de los actores de la política que le fueron votando las leyes. Pero la violencia no empieza con él, tal vez él supo usar todos esos elementos que estaban ahí dando vueltas, con la impunidad de alguien que no tiene corrección política y que por eso no paga costos cuando lo hace.

Noticias: ¿Qué ves de antiperonista en el fenómeno?

Di Croce: A Milei hoy le conviene polarizar con Cristina, pero para comerse del todo a Macri cristina hoy. El mensaje que baja él es: en mi Gobierno la condenaron, en mi Gobierno puede ir presa. No hay que subestimar nunca el rencor y lo afectivo en términos políticos. Y hay un antiperonismo, hay un enojo hacia que eso que recuperó el peronismo, que recuperó banderas de derechos humanos. La explicación te la da Agustín Laje más que yo: no tenemos nada en común, dice, salvo el enemigo. A lo que ellos llaman izquierda en este país es el peronismo. En muchos de esos influencers más conocidos hay horas y horas de odio al peronismo. La discusión de fondo es si el Estado interviene o no para igualar las oportunidades. Cuando Milei dice volvamos 100 años para atrás está hablando de un país en el que el peronismo no existió, y cuando él propone pensarse individualmente fomenta el caos, es competir con todo lo que tenés alrededor y es no necesitar a nadie. Y es todo lo contrario a construir una comunidad.No existe la comunidad en su cabeza porque no existe la comunidad en el capitalismo de plataforma, por eso hay que pensarlo como un emergente de este nuevo capitalismo.