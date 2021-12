Conflicto por la venta de la casa de Ernestina Herrera de Noble en Punta del Este

Un negocio inmobiliario en Punta del Este tuvo repercusión en Buenos Aires. Se vendió en 8 millones de dólares la mansión “La Caleta”, propiedad de la fallecida Ernestina Herrera de Noble, y el reparto del dinero quedó envuelto en una discusión legal que atraviesa la sucesión familiar.

La mansión de Ernestina está construida sobre un lote en una barranca de unos 34 mil metros cuadrados con salida propia al mar. Dentro del lote hay otra casa más, cerca de la costa. Está ubicado en Punta Ballena y está previsto que se construya allí un complejo de propiedades horizontales. El comprador es un empresario brasileño dueño de la desarrolladora inmobiliaria Invergroup, que tiene otros emprendimientos de lujo en Uruguay como la torre Aquarela de la parada 18 de la playa Mansa y la torre Greenlife de la parada 12 de la avenida Roosevelt de Punta del Este, según consignó el periodista charrúa Marcelo Gallardo.

Reparto. ¿Cómo se divide el pago de los 8 millones de dólares? Los herederos de Ernestina Herrera de Noble son solo sus dos hijos, Felipe y Marcela, por lo que la ganancia de la operación se debería repartir en partes iguales, menos impuestos y honorarios. Pero según pudo saber NOTICIAS, el dinero aún no habría llegado a manos de los hijos de Ernestina porque está trabado dentro de un fideicomiso al que ellos no tendrían acceso. Entre los interesados en destrabar la situación también está Vanesa Defranceschi de Noble, la esposa de Felipe, que defiende sus intereses dentro de la sucesión.

Técnicamente lo que se vendió en Uruguay fue una sociedad llamada Sirenetta SA que contiene la propiedad de Punta Ballena entre sus bienes. Y Sirenetta es controlada, a su vez, por un fideicomiso armado en Estados Unidos. Ernestina antes de morir tenía dos fideicomisos. Uno llamado ELHN – Grupo Clarín New York Trust y otro llamado The 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust. Ambos fideicomisos están dentro de la estructura accionaria del Grupo Clarín y por alguna razón desconocida sus herederos aún no pudieron tener acceso a esas empresas. En las asambleas del Grupo Clarín, por ejemplo, la representación de los fideicomisos de Ernestina Herrera de Noble la tiene el estudio de abogados Saenz Valiente y quien suele dialogar con los herederos es Ignacio.

En cuanto al acceso de los herederos a los bienes, en este caso el fideicomiso está creado bajo la ley de Estados Unidos, por lo que para destrabar el conflicto habría que litigar en Nueva York.

El capítulo inmobiliario es otra historia dentro de la gran trama de negocios y la herencia de quien fue la dueña del multimedios más importante de Argentina.