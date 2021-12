Dante Camaño sobre su ex cuñado, Barrionuevo: "no tengo deuda para pagarle a ese hijo de..."

Dante Camaño es el hermano de Graciela y el titular de la seccional de Capital de Gastronómicos desde 1984. Para las elecciones del jueves 2, Luis Barrionuevo apoyó la lista de Humberto Ballhorst, que jugó contra la lista “Gris” de Camaño. “Me gusta ese color, porque así soy yo, gris: no creo en los personalismos, como Luis”. Hoy los ex cuñados, que se conocen desde 1972, están en guerra abierta.

Barrionuevo lo acusa de traidor y de haberse rebelado “contra quien lo inventó”, mientras que Camaño dice que ya no le queda “ninguna deuda para pagarle a ese hijo de puta”. Dante está muy enojado: dice que su ex cuñado le ensució la elección y le mandó barrabravas, y que el tiempo que está perdiendo con eso lo aleja de cuidar a su madre, de 88 años, que no está pasando un buen momento de salud. “Es un viejo mentiroso que está solo y que se acostumbró a comprar a la gente con su billetera, y ahora que no tiene un peso no sabe qué hacer”.

Las votaciones ahora están en la Justicia Electoral y será ella la que deberá definir. Los que conocen el paño dicen que Dante ganó con comodidad. Camaño amenaza: “En cuatro años voy a ir por el sindicato nacional (el lugar que hoy ocupa Barrionuevo), voy a hablar con todos los compañeros que están descontentos con él y con su forma de liderar”. Cerca de Barrionuevo no se preocupan. “A Dante no lo conoce nadie”. Guerra con final abierto.

por R.N.