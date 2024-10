Guerra civil libertaria: influencers versus trolls por los puestos en el estado

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto” en redes sociales, subió a su canal de YouTube un video donde habla de los nuevos funcionarios que se sumaron al área que conduce el vocero presidencial Manuel Adorni. “Entre los ñoquis que nombró Adorni se encuentra Tomás Jurado. Tiene un canal de YouTube que se llama ‘El Peluca Milei’, o sea que el día que Milei desaparezca no sé qué va a hacer de su vida, para él y para los otros parásitos que están viviendo de la bola de Milei”, resaltó el streamer.

Con este posteo se encendió la mecha del conflicto entre los influencers libertarios y los trolls de La Libertad Avanza. Un cóctel explosivo. “Fue designado como Director Audiovisual. Cómo nos equivocamos nosotros, tendríamos que haber subido recortes de Milei”, destacó el polémico youtuber, sobre el funcionario troll.

“A otro que le fue bien. Él se autodenomina cineasta, qué queda para Campanella si él es cineasta. Cineasta… ahí. Oría metió curro en el Estado también y está ganando arriba de un millón de pesos”, siguió El Presto, esta vez arremetiendo contra el realizador Santiago Oria, y añadió: “También recordarán a Juan Doe, cuyo nombre es Juan Pablo Carreira. Él se desempeña como Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia”.

Pero Prestofelippo no es el único influencer libertario que señaló a los “funcionarios ñoquis” en el gobierno La Libertad Avanza. El periodista activo en redes Tomás Díaz Cueto, ex conductor de la plataforma streaming mileista Carajo, apuntó contra otros funcionarios gubernamentales. El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, fue el señalado por el notero de LN+.

“Casualidades de la vida que el nuevo presidente del INCAA —Pirovano— sea ¿el padre? De Fran Piro de @CarajoStream donde @elpittttt (Pedro Lantaron) cobra sueldo del mismo organismo. Curiosamente, Fran Piro y Lantaron han visitado la @CasaRosada. Ellos dicen para festejar… O visitar a Juan Carreira que es un amigo… Pero van bastante seguidos al primer piso, salón de las mujeres. Argentina es una hipocresía cinematográfica”, manifestó Díaz Cueto en cuenta de X.

Rápidamente, por la misma vía, Pirovano respondió: “Informarse siempre será una buena costumbre periodística. Francisco es mi sobrino, hijo de Pablo, mi hermano (Obviamente). Pedro trabaja conmigo porque cuando cerré la Subgerencia de comunicaciones (30 personas, 4 manejaban redes) se los sustituyó por una persona. Gracias". Lejos de amedrentarse por la aclaración, el periodista remarcó el vínculo familiar entre los dos funcionarios del organismo cinematográfico.



Por supuesto, los trolls de LLA continuaron el hilo de la discusión y manifestaron su enojo contra Díaz Cueto."¿Dos días estuviste en Carajo, no?", disparó Pablo AR, mientras que Traductor, uno de los usuarios libertarios más relevantes del universo virtual, destacó: “Espectacular, Carlos. Gran trabajo. Los que no queremos financiar hippies estamos recontentos con tu gestión. O sea, nuestros impuestos hoy se respetan. Que lo lloren los kukas. Abrazo”.

El periodista siguió interrogando al presidente del INCAA por el sueldo que cobran su sobrino y Lantaron participando en La Misa, el ciclo streaming de El Gordo Dan por la plataforma Carajo. Desconociendo esa información, Pirovano detalló que su joven pariente gana 900.000 pesos aproximadamente por el manejo de las redes sociales del Instituto y del Festival de Cine de Mar del Plata.



Tal vez el dardo más envenenado contra Díaz Cueto lo otorgó el usuario Despertando Leones que posteó: “Pero igual no entiendo el problema, quien llega pone gente de su confianza, además de los pocos rescatables, igual @Tomidiazcueto me alegro de que te estés llenando los bolsillos con lo que te paga el macrismo, esto no es gratis ya lo sabemos, siga siendo funcional a los K”.

por R.N.