Los polémicos posteos sobre Cristina Kirchner del nuevo mandamás de la SIDE

En su cuenta personal de X, el legislador nacional y ex espía, Rodolfo Tailhade, compartió los memes que el flamante titular de la SIDE, Cristian Auguadra, subía en sus redes. Tras el desplazamiento de Sergio Neiffert como titular del organismo de Inteligencia, el Inspector general de la División de Asuntos Internos asumió el cargo vacante. El nuevo puesto, y su clara exposición, obligó al funcionario a cerrar todas sus cuentas sociales.

Sin embargo, el diputado kirchnerista se adelantó y subió cuatro screenshots de los memes que Auguadra compartía apuntando contra Cristina Kirchner en sus redes sociales. “Hace un rato, el nuevo jefe de la SIDE cerró sus redes sociales, donde postea insultos y amenazas contra jueces, periodistas y la oposición política. Pero sobre todo contra Cristina. Ya es tarde. Bajé todo, tengo todo sobre este canalla”, advirtió Tailhade, compartiendo las groseras imágenes, que el actual responsable de la “Casa de los espías” publicaba.

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de medio término, Neiffert había intentado reportar para la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, vía Eduardo “Lule” Menem. El asesor presidencial Santiago Caputo, responsable del desembarco del funcionario en la SIDE, se entero y lo vivió como una clara traición, dando el golpe decisivo para apartarlo. Una vez más, las guerras intestinas en el centro del gobierno libertario cobraba una nueva víctima.

Al difundirse el corrimiento de Neiffert de la cartera de Inteligencia, surgió todo tipo de rumores y versiones. La más fidedigna la ofreció Javier Calvo, en el portal de Perfil, que reveló que Auguadra no se juntó en la Casa Rosada con Caputo antes de ser designado como nuevo mandamás de la SIDE, sino con Karina Milei.

Según el periodista, el acercamiento entre los funcionarios ya habría empezado mucho antes, cuando Auguadra, al tanto de cómo se gastaban los fondos reservados de la SIDE, durante la gestión de Neiffert, habría advertido de ciertos excesos contables al ala karinista de la administración nacional. Un gesto le valió la simpatía instantánea de la hermana del presidente.

Por el momento, si bien el nuevo cargo en el mundo del espionaje requiere un perfil bajo, la actividad Cristian Auguarda en sus redes sociales demuestra un perfil libertario activo en el espacio virtual. Una característica que tratará de barrer bajo la alfombra, a menos que Tailhade, un egresado de la Escuela Nacional de Inteligencia, se tome el trabajo de recordarselo cada tanto.