Martín Yeza: "Hay ruido, pero vale la pena explorar un acuerdo"

Las tensiones en el armado electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) se hacen cada vez más evidentes en el marco de las negociaciones para establecer acuerdos políticos y legislativos. El diputado Martín Yeza, del PRO, abordó recientemente el tema dejando entrever las complejidades de la relación y subrayando el rol central de Mauricio Macri y Javier Milei como actores clave en cualquier eventual alianza.

Un acuerdo bajo la lupa

Yeza reconoció que la posibilidad de una unión electoral entre ambas fuerzas depende fundamentalmente de la sintonía entre Macri y Milei, calificando su rol como determinante para evitar mayores tensiones: "Si existe la posibilidad de que haya un acuerdo, va a ser porque de un lado está Mauricio Macri y del otro, Javier Milei". Sin embargo, admitió que otras figuras y sectores, tanto dentro del PRO como en LLA, podrían generar "ruido" y dificultar las negociaciones.

El diputado puso en perspectiva los aprendizajes obtenidos de Juntos por el Cambio y planteó una condición indispensable para avanzar: "Si no compartimos causa, ir juntos no tiene sentido. Y si compartimos una causa, no tiene sentido ir separados". Este enunciado refleja una postura pragmática que contrasta con las tensiones internas del PRO y la necesidad de encontrar puntos en común con un oficialismo que busca avanzar en reformas estructurales bajo la consigna de "capitalismo al palo".

El peso de las internas en el PRO

Las diferencias dentro del PRO también influyen en el potencial de un acuerdo. Yeza destacó que algunos dirigentes, como Horacio Rodríguez Larreta, se sienten distantes del partido, aunque formalmente no lo hayan abandonado. Por otro lado, casos como el de Diego Valenzuela, quien se acercó a Milei en los últimos meses, son vistos como excepciones que no representan una fuga masiva de dirigentes.

A nivel territorial, Yeza defendió la relevancia del PRO en la política local y nacional, remarcando que los intendentes, gobernadores y diputados de su espacio siguen siendo una fuerza significativa. "Por un lado, dicen que el PRO no vale nada, pero por otro lado, nuestros dirigentes siguen siendo valorados. Parece más una narrativa de poder tradicional", expresó.

Un desafío de institucionalidad

Yeza también enfatizó la importancia de una agenda que combine crecimiento económico con un fortalecimiento de las instituciones: "Si logramos un país con capitalismo e institucionalidad al palo, tendremos un país próspero e imparable". Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de un abordaje meramente disruptivo sin un marco institucional sólido, resaltando que las transformaciones deben convertirse en normas que trasciendan los gobiernos.

Futuro incierto

La posibilidad de un acuerdo entre el PRO y LLA sigue siendo incierta. Aunque las conversaciones están en curso, el desafío radica en superar las diferencias internas, encontrar una causa común y evitar que las tensiones entre las segundas líneas de ambos espacios socaven las negociaciones. Como lo expresó Yeza: "El desafío no es solo cambiar personas, sino también las prácticas y la cultura del poder para obtener resultados diferentes".

Este panorama deja en evidencia que, aunque Macri y Milei tienen el liderazgo necesario para sellar un acuerdo, las fracturas internas y las diferencias ideológicas en ambos espacios podrían ser determinantes en el desenlace final.