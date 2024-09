Mayra Mendoza salió a cruzar a Toto Caputo por la suba del impuesto municipal

“Es tal cual dice Gustavo Lazzari. Los Municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios, sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”, expresó Luis “Toto” Caputo en su cuenta de la red social X.

El ministro de Economía compartió un reportaje televisivo al economista Gustavo Lazzari sobre la suba del impuesto municipal y destacó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye”.

“Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores. Lo peor: cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre”, concluyó el titular del Ministerio de Economía y cerró: “La baja de la inflación es innegociable”.

Ante lo expresado por Caputo, la intendente Mayra Mendoza salió al cruce y respondió: “Ministro Luis Caputo, no le mienta más a la gente. Los ciudadanos pierden por las consecuencias que producen las políticas económicas que usted y Javier Milei están llevando adelante. Este gobierno tiene la decisión política de ir contra los trabajadores. Contra los jubilados que tienen que elegir entre comprar medicamentos o comida. Contra los estudiantes a los que cada vez les cuesta más ir a la universidad”.

“En los municipios sabemos lo complicada que está la economía de nuestros vecinos y vecinas. Los intendentes e intendentas, a diferencia de ustedes, caminamos nuestros barrios, ponemos la cara e intentamos todos los días ser el sostén de las familias que sufren por el ajuste feroz e inhumano que están haciendo. Están destruyendo la actividad económica y las provincias y los municipios tenemos que sostener las tareas del Estado que, desde que ustedes llegaron, el gobierno nacional decidió abandonar con absoluta insensibilidad”, detalló la jefa municipal de Quilmes.

También la dirigente de La Campora señaló el freno a la obra pública en el posteo. “Hoy en los municipios tenemos miles de obras paralizadas por falta de financiamiento nacional. Tuvimos que multiplicar la asistencia a quienes más lo necesitan porque ustedes subieron los costos de vida por las nubes. Pero como no les pareció suficiente, también abandonaron políticas que garantizaban los remedios a los jubilados y eliminaron los fondos que financiaban la seguridad en la Provincia de Buenos Aires”.

Mendoza le recordó a Caputo su paso por la gestión de Cambiemos, desde el Ministerio de Finanzas. “Parece un modus operandi: rompen todo y le echan la culpa a otro. No nos olvidemos tampoco que toda esta situación que vivimos hoy es en gran parte responsabilidad de la deuda que contrajo USTED MISMO, en el gobierno de Mauricio Macri. Una deuda que es una vergüenza y un fraude para el pueblo argentino”, rememoró.

Finalmente, la líder camporista advirtió: “Hágase cargo, ministro: el gobierno de insensibles del que usted forma parte viene haciendo un ajuste feroz que, como siempre, perjudica a quienes menos tienen. Si hoy los ciudadanos no llegan a fin de mes o si para llegar tienen que sacrificar condiciones básicas de vida, es por pura y absoluta responsabilidad del presidente Milei y de usted. Dejen de tirar la pelota a la tribuna: le están haciendo pagar el ajuste a la gente, no a la “casta”.