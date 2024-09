Tamara Yáñez: la hermana de Fabiola que trabaja en Yacyreta

“¡Jornada de Concientización sobre la Prevención de Diabetes! Estuvimos presente junto a nuestro Stand Institucional y los diferentes sectores de #Yacyretá, promoviendo la alimentación saludable en el hogar, a través de nuestros programas que llevamos adelante en la comunidad”, fue el posteo que la Central Yacyreta compartió en sus redes sociales en noviembre del 2022.

En ese tuit, la principal generadora eléctrica del país dio a conocer su participación en una campaña comunitaria junto con sus trabajadores. Entre las fotos compartidas se encuentra la de Tamara Yáñez, hermana menor de Fabiola Yáñez, y empleada de la compañía Hidroeléctrica argentino-paraguaya. Recientemente, el portal periodístico El Disenso reveló que fue nombrada por el Ente Binacional Yacyretá durante el gobierno de Alberto Fernández.

En su perfil de Linkedin, la hermana de la ex Primera Dama corrobora su puesto administrativo, en el rol de asistente, mencionando a la reconocida entidad binacional de Energía. Sin embargo, lo curioso del curriculum, subido a la red social, no es su confirmación en el organismo estatal, sino la falta de referencias, estudios y experiencias laborales anteriores.

En estos días, Tamara Yáñez viajó a España para reunirse con su hermana mayor y eliminó todas las publicaciones de su Instagram, incluso su foto de perfil. La visita familiar fue para brindarle apoyo en medio de la delicada situación que viviría la ex primera dama, en el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández. En Madrid, donde Fabiola vive con su pequeño hijo desde diciembre de 2023, se encuentra la madre de ambas, Miriam Yáñez Verdugo, que declarará en la causa.

"Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo”, manifestó Fabiola Yáñez a los medios. Si bien se sabe que la periodista y actriz no suele salir de su departamento, cuenta con una nueva custodia policial, la anterior fue relegada por pedido de ella, que representan un gasto de alrededor de 36.000 dólares mensuales.

La causa contra el exmandatario peronista continúa avanzando, y Yáñez está al tanto de cada detalle a través de su abogada, Mariana Gallego. Las declaraciones testimoniales comenzaron con la periodista Alicia Barrios, la exsecretaria de Fernández, María Cantero, y continuaron con Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta Presidencial de Olivos.

Nacida en 1981 en Villa Regina, una ciudad del alto valle de Río Negro, Fabiola Yáñez creció en un barrio humilde llamado Villa Antártida, donde se habían instalado sus abuelos, quienes habían migrado desde Chile. La madre tuvo a su hija mayor a los 15 años, fruto de un amor adolescente con Julio Salvarredi, hijo de un ingeniero mendocino., Pero el joven no se hizo cargo de su paternidad y la pareja se separó. en ese momento, Miriam Verdugo Yáñez se mudó a Misiones junto con su pequeña hija.

“Miriam, su madre, con Fabiola de muy pequeña, conoció a Jorge Miranda, quien se convirtió en su esposo y a quien Fabiola reconoce como su padre. Del matrimonio Yáñez-Miranda nacieron Tamara y Mía, las hermanas menores de Fabiola.

En Villa Regina Julio Salvarredi tuvo una hija llamada Guadalupe, que es la otra hermana de la primera dama. Cuando Fabiola entró en la adultez decidió viajar a Regina y conocer a su padre, quien nunca le había contado a su esposa que tenía una hija no reconocida. La visita de Fabiola removió la memoria de la familia Salvarredi. "Hoy Fabiola tiene relación con su padre algo distante, pero relación al fin”, explicó el periodista Rodis Recalt, en la nota “Quién es quién en la familia de la primera dama, Fabiola Yáñez” de NOTICIAS.

El primer paso con trascendencia mediática que tuvo la futura Primera Dama fue 2009. Cuando llego a Buenos Aires y tuvo una breve aparición en el programa televisivo de Susana Roccasalvo. Luego se haría notera en un ciclo sobre autos en el canal Metro. La pisada fuerte lo consiguió al formar parte del staff del programa de Moria Casán en América TV. Eso la impulso para formarse como periodista en la Universidad de Palermo. Al finalizar la carrera, cerrando su tesis, conocería a Alberto Fernández.