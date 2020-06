Quién es el sindicalista que se reconvirtió en periodista en plena pandemia

La pandemia forzó situaciones insospechadas. Las personas y los oficios tuvieron que reconvertirse a medida que el Coronavirus avanzaba en el mundo, y la cuarentena, al borde de cumplir 100 días en el AMBA, obligó a pensar en soluciones creativas y novedosas. Uno que se sumó a esta ola fue Omar Plaini, el dirigente gremial de Canillitas y ahora también senador provincial por parte del Frente de Todos. Es que el sindicalista estrenó un programa de radio y se reconvirtió oficialmente en un periodista. “Todo canillita lleva a un periodista adentro”, le cuenta ahora a NOTICIAS.

El programa se llama “Ríos de Tinta” y sale en Radio Rebelde, por la am 740. Arrancó el primer sábado de mayo, y a partir de este fin de semana empieza a salir los domingos y dos horas. “Tenemos una responsabilidad de ir más allá de la propia actividad. Esta facultad que nos da la esquina hace que nos comprometamos en todo sentido, con la convicción de cada día para laburar nos parecía importante expresarnos y que se expresen compañeros. En esta pandemia decimos presente”, dijo Plaini, que también es el secretario gremial del PJ bonaerense, en el arranque del primer programa. Ahora el sindicalista se reconvirtió a periodista y locutor, e incluso produce los programas, que comparte con el periodista Néstor Piccone. Desde que arrancaron, ya tuvieron entrevistas con Hugo Moyano –íntimo de Plaini-, y con Evo Morales, entre otros.

Noticias: ¿Ya había hecho periodismo?

Omar Plaini: Hace muchos años, en los 80, en la radio de Lanús. Pero siempre tuve la vocación de transmitir. Esta vez surgió de una idea de mi compañera, y nos pareció interesante transmitir la palabra del movimiento obrero y se abrió esta posibilidad en la Rebelde. Además, la pandemia “ayudó” a hacerlo desde casa.

Noticias: ¿Cómo vivió el desafío?

Plaini: Ya conozco el paño, después de estar tantos años atrás de un puesto de diarios. Siempre tuve una inquietud que me anima, por decirlo así, y fui uno de los pocos comunicadores que tiene la CGT, algo que siempre critiqué, que nos falta comunicación. Pero me siento cómodo, me siento bien, y como decía un viejo dirigente es más importante ser reconocido que conocido, y veo que ahora hay un reconocimiento no sólo a lo personal sino al sindicalismo.

Noticias: ¿Cómo afectó a la venta de diarios y revistas la pandemia y la cuarentena?

Plaini: Muy pero muy mal. Las ventas cayeron un 60%, y hasta las suscripciones bajaron un poco.

Noticias: ¿Algo más para agregar?

Plaini: Sumale la frase de Einstein: “En tiempos de crisis la imaginación es más grande”.

📢"𝑪𝒉𝒂𝒓𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝑶𝒍𝒐𝒓 𝒂 𝑻𝒊𝒏𝒕𝒂" 🛑𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒅𝒊́𝒂

☑️𝑨 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒆 "𝑫𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈𝒐" 𝒕𝒆 𝒗𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒂𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒏̃𝒂𝒓 de 9 a 11hs en 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗥𝗲𝗯𝗲𝗹𝗱𝗲 𝗔𝗠 𝟳𝟰𝟬

☑️Información, Invitados, Editorial📻🎙️🗞️🗣️ pic.twitter.com/bJ1Ui6dm8l — Omar Plaini🇦🇷☀️ (@omarplaini53) June 25, 2020