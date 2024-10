Ricardo Quintela: la difícil tarea de resistir a la avanzada de Cristina Kirchner

Recorre el país, busca acuerdos y confía en que podrá unir las partes de un Partido Justicialista muy fragmentado. A sus 64 años, Ricardo Quintela se enfrenta a un fuerte desafío: conseguir el aval de gobernadores y dirigentes para llegar al cierre del 19 de octubre como un candidato con chances. Tiene un inconveniente: Cristina Kirchner decidió jugarle la interna y ahora le pone suspenso a su candidatura.

Confiado de que la ex presidenta no se iba a lanzar, "El Gitano" la invitaba a subir al ring: “Si ella quiere ser la presidenta yo me corro”, le repetía a los interlocutores a los que llamaba para conseguir el aval. Intuía que la ex presidenta no querría someterse al trabajo de rearmar un partido que quedó desarmado por el accionar de su último líder, Alberto Fernández, y la derrota electoral del 2023. Pero Cristina accedió.

Sin embargo, el riojano sigue firme. No se baja de la contienda.

La agenda de Quintela.

El gobernador de La Rioja se mueve con intensidad por el país. En su campaña anticipada recorrió Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Salta, entre otras provincias. Llega, visita a la dirigencia del PJ local, a los legisladores nacionales de la provincia, escucha las necesidades del partido en la región, evalúa el estado de situación y sigue.

En Tucumán no tuvo la mejor experiencia. Es que el gobernador Osvaldo Jaldo no lo recibió. “La verdad es que hablé con Quintela. Me avisó que estaba acá. Yo me puse a disposición de lo que él pueda necesitar en su estadía en nuestra provincia”, le explicó a la prensa local. Y completó: “Pero él venía como candidato a presidente del PJ, no venía como gobernador. Si hubiese venido como gobernador, con mucho gusto yo lo recibía”.

De quien sí tiene el aval es del gobernador de Buenos Aires, que sonaba como número puesto para reconstruir al PJ. Por poder territorial y por edad, Axel Kicillof era el primer candidato natural a ocupar el puesto. Pero decidió no jugar: para ser candidato a presidente en el 2027, tiene que hacer equilibrio entre ganarse el puesto y no confrontar con Cristina. Al liderar el peronismo podía tener que enfrentarla antes de tiempo.

Hace un mes, cuando el escándalo de Alberto Fernández por violencia de género estaba en su apogeo, Kicillof viajó a La Rioja para participar del acto de jura de la nueva constitución provincial. En tierras norteñas lo definió como un “amigo y ejemplo para el peronismo”. Estuvieron a solas en esa oportunidad y allí habrían sellado la alianza “Qui & Ki” de cara a las elecciones partidarias.

Incluso algún dirigente peronista cree que más allá de lo que suceda con el partido, alterando el orden de los nombres podría ser una fórmula presidencial. Falta demasiado tiempo.

Hasta la irrupción de Cristina, en el peronismo consideraban que todo se encaminaba a la lista de unidad, encabezada por Quintela y con las distintas corrientes adentro. Ahora todo hace suponer que habrá internas el 17 de noviembre.

El factor K.

Quintela habría intentado un acercamiento a través de Máximo Kirchner. Se puso a disposición de la ex presidenta y le pidió una audiencia en el Instituto Patria. Por ahora, sin éxito.

Al riojano le transmitieron una idea de Cristina que no es muy alentadora para sus intereses. Le avisaron que ella prefería a un presidente del PJ que no sea gobernador: con el ajuste permanente al que Javier Milei sometió a las provincias, un mandatario local tendrá que negociar, tarde o temprano, con el Presidente. Y allí el margen de maniobra se va a achicar para un eventual presidente del PJ. Lo pondría entre la espada y la pared: entre los intereses de su provincia y de su partido.

En el interior, los que sostienen la candidatura de Quintela creen que no hay dirigentes sin poder territorial, con peso específico para presidir el peronismo. Y que Cristina tiene un inconveniente a la hora de encontrar consensos, sobre todo con sus sobradas muestras de denostar al PJ: ¿el kirchnerismo aúna los intereses del peronismo?

Con Milei como presidente, y el resto de los partidos debatiéndose entre el diálogo, la coalición o la distancia, el PJ tiene la opción de polarizar con los libertarios: son sus rivales naturales. Si la economía no despega, el 2025 puede ser un buen punto de partida. El problema es quién lleva adelante el trabajo de reparación de un espacio completamente fragmentado. Quintela se siente capaz. No niega a Cristina, pero tampoco se baja: “Ella es la conductora natural, la estadista”, dice sobre la ex presidenta. Y completa su idea: “Nosotros seríamos conductores formales en todo caso”.