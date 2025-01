Santa Fe: récord y altibajo en las cifras de homicidios

El contraste es absoluto. Luego de un 2024 en el que los crímenes se redujeron en más del 50 por ciento, una ola de violencia regresó a Santa Fe. Entre los departamentos de Rosario y La Capital, los dos con mayor cantidad de habitantes, hubo nueve homicidios en la primera semana del año. Se enciende una señal de alerta.

“Así como no celebramos prematuramente cuando bajaron los homicidios el año pasado, no debemos alarmarnos innecesariamente con los altibajos”, pidió el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni. Y completó: “Lo esencial es continuar con el trabajo investigativo y preventivo”.

Opuestos.

El inicio violento del 2025 llama aún más la atención de los santafesinos luego de la drástica baja de homicidios del año anterior. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Seguridad Pública, la provincia cerró el 2024 con 176 crímenes, la cifra más baja de la última década. Un 55,8% menos en comparación con el 2023.

El descenso se notó, sobre todo, en Rosario, donde hubo 90 asesinatos, 65% menos que el año anterior. Esa cifra fue anunciada tanto por la provincia como por la cartera de Seguridad de Patricia Bullrich. La ministra y el gobernador Maximiliano Pullaro trabajaron en conjunto y con buena sintonía, al menos hasta el final del 2024. Es que algunos detalles enfriaron la relación.

Una amenaza por video que recibieron en conjunto en diciembre, por parte de un grupo de presuntos narcoterroristas, empezó a mostrar algunos desacuerdos. La provincia no quería darle entidad y el ministerio lo puso como un tema central.

El desencuentro se volvió a notar poco antes de Navidad, cuando Bullrich se apuró a inaugurar la Cárcel Federal de Coronda, que estaría operativa recién en marzo. El intendente local denunció que, a falta de presos, trasladaron a detenidos de Marcos Paz para que la ministra hiciera una puesta en escena que luego subió a sus redes. Pullaro no quiso participar del acto. “Tuvimos problemas de agenda”, se excusaron.

Ahora, luego de exhibir la baja en las cifras de crímenes, alguien tendrá que hacerse cargo de un inicio de año feroz. Por ahora, desde Nación no hablaron del tema. En la provincia piden no sacar conclusiones adelantadas: confían en que la ola pase y la situación se encauce.

Es que esta vez, los delitos tienen un condimento especial. Más allá de lo que sucedió en la primera semana del año en Rosario, donde hay una violencia estructural que se está intentando desarmar, sorprende el comienzo del 2025 en el departamento La Capital.

Con la mitad de los habitantes que Rosario, Santa Fe ciudad y sus alrededores tuvieron un homicidio más en los primeros días del año: cinco en total. El que más sorprende, por sus características, fue un cuerpo desmembrado y envuelto en una sábana, encontrado en las afueras del Hipódromo.

El esfuerzo de los gobiernos, el nacional y el de Santa Fe, están puestos en consolidar las estadísticas bajistas de los crímenes en este 2025. Pero el inicio de año va a contramano de su objetivo.